Anuncian película Pokémon Wild Card: Tsunekazu Ishihara lo confirma

La Pokémon Company anunció de forma oficial la producción de una nueva película animada titulada Pokémon: Wild Card. La cinta centrará su argumento por primera vez en el entorno del juego de cartas coleccionables de la franquicia y su llegada a las salas de cine está programada para el año 2027.

Presentación del proyecto

La presentación del proyecto corrió a cargo del presidente y director ejecutivo de la compañía, Tsunekazu Ishihara, durante la clausura del Campeonato Mundial de Pokémon 2026 en San Francisco. El directivo mostró un adelanto en video para revelar que la trama seguirá a un competidor del juego de cartas en su camino para convertirse en campeón.

Detalles de producción

La dirección del largometraje estará a cargo de Katsuhiko Kitada, mientras que el diseño de personajes recaerá en Akemi Hayashi. La animación de la cinta será desarrollada por el estudio CloverWorks y la firma Story Inc. asumirá las labores de producción general.

El filme marcará un hito en la franquicia al convertirse en el primer largometraje animado de la saga que no contará con Ash Ketchum como protagonista. La narrativa explorará una ambientación más cercana a la realidad competitiva de las cartas, aunque la aparición del personaje de Mimikyu en el avance inicial ha generado expectativas sobre la presencia directa de las criaturas dentro de la historia.

Regreso a la pantalla grande

El anuncio representa el regreso de la franquicia a los lanzamientos cinematográficos animados tras siete años de pausa desde el estreno de la película Los secretos de la selva.