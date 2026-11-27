El proceso legal que enfrenta Vadhir Derbez tuvo un nuevo giro luego de que un tribunal colegiado de la Ciudad de México ratificara el amparo concedido al actor, resolución que deja sin efectos, por ahora, la orden de aprehensión emitida en su contra por una denuncia de presunta violación.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que confirmó el fallo emitido previamente por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia penal, instancia que había otorgado al hijo de Eugenio Derbez la protección de la justicia federal.

Durante una sesión ordinaria realizada de manera remota este jueves, los magistrados José Rogelio Alanís García y Eduardo Sebastián Moscoso López, junto con una secretaria en funciones de magistrada, respaldaron el proyecto presentado por Alanís García.

Entre los argumentos considerados para conceder la protección judicial se encuentra la falta de certeza suficiente sobre la fecha en que presuntamente sucedieron los hechos denunciados, señalados inicialmente como ocurridos en abril pasado.

Con esta resolución, el actor no podrá ser detenido por ahora. No obstante, las autoridades ministeriales deberán notificarle formalmente para que se presente ante un juez. En caso de que no atienda el requerimiento, la Fiscalía tendrá la posibilidad de intentar nuevamente ejecutar la orden de captura.

A principios de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había confirmado que consiguió una orden de aprehensión contra Derbez por el delito de violación. Sin embargo, esta medida quedó sin efecto tras la concesión del amparo.

La acusación fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual ocurrida en un camerino durante la filmación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.

Según el relato incluido en la denuncia, ambos se encontraban solos cuando supuestamente ocurrió un acercamiento físico sin consentimiento. La joven aseguró que Derbez la besó sin su autorización.

Por su parte, el actor y cantante ha rechazado las acusaciones y sostiene que existen grabaciones y testimonios que contradicen la versión presentada por la denunciante.

De esta manera, el procedimiento judicial continúa, mientras la resolución del tribunal impide que Vadhir Derbez sea detenido bajo la orden de aprehensión que había sido emitida en su contra.