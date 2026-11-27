Eugenio Derbez convirtió su felicitación por el Día de Acción de Gracias en una escena de humor junto a Alessandra Rosaldo. El actor hizo pausas al mencionar a su familia, sus hijos y el cariño del público, antes de abandonar los agradecimientos y cerrar con un saludo navideño.

La grabación, publicada el 26 de noviembre desde Estados Unidos, llamó la atención en medio de las noticias sobre sus hijos Vadhir y José Eduardo. Sin embargo, el comediante no los nombró ni explicó que la broma estuviera dirigida a sus respectivas situaciones.

En el video, Derbez comienza por explicar que Thanksgiving es una fecha para agradecer lo bueno ocurrido durante el año. Mientras Rosaldo permanece a su lado, intenta enumerar algunos motivos, pero interrumpe sus ideas.

"Agradeces por la familia, por los hijos...", dice antes de detenerse. Después menciona el afecto de la gente y vuelve a hacer una pausa. El ritmo de la conversación sostiene el tono irónico de la grabación.

Finalmente, cambia de tema y habla de la cercanía de las fiestas decembrinas. El mensaje concluye con un "¡Feliz Navidad!" y la risa del actor, mientras su esposa reacciona a la ocurrencia.

La publicación coincide con la atención que recibe Vadhir Derbez por una investigación de presunta violación en la Ciudad de México. El actor ha rechazado las acusaciones y sostiene que enfrenta un intento de extorsión.

El jueves se dio a conocer que magistrados federales dejaron sin efectos la orden de aprehensión relacionada con esa investigación. La resolución corresponde al amparo promovido por su defensa y no equivale a una sentencia sobre los hechos denunciados.

La Fiscalía capitalina conserva la facultad de continuar las diligencias y presentar el caso ante un juez mediante los mecanismos legales correspondientes. Vadhir mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

José Eduardo, por su parte, aclaró su situación sentimental después de las versiones que lo relacionaban con la DJ Mariana BO. El 26 de noviembre difundió un comunicado en el que afirmó que está soltero y negó haber iniciado un noviazgo.

El mensaje llegó semanas después de que él y Paola Dalay hicieran pública su separación. Las apariciones de José Eduardo con Mariana BO habían provocado especulaciones, pero el actor descartó tener una pareja o mantener una relación secreta.

Esas circunstancias forman el contexto de la publicación de Eugenio, aunque no confirman el destinatario de su ironía. En la grabación, el actor se limita a jugar con los agradecimientos habituales de Thanksgiving y a cambiar de celebración sin emitir una postura explícita sobre sus hijos.