Eugenio Derbez encontró una manera particular de sumarse a las celebraciones del Día de Acción de Gracias. El actor compartió un video en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo, en el que, fiel a su estilo humorístico, lanzó un mensaje cargado de ironía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la grabación, la pareja explicó brevemente el significado de esta tradición estadounidense, en la que las personas acostumbran expresar gratitud por las experiencias positivas y los momentos importantes del año.

¿Cómo ocurrió el video de Eugenio Derbez?

Sin embargo, lo que parecía ser una felicitación habitual tomó un rumbo inesperado por las pausas que Eugenio hacía mientras mencionaba los motivos por los que se sentía agradecido.

Al comenzar su intervención, el comediante señaló que era una fecha para reconocer las cosas buenas que habían ocurrido durante el año. Posteriormente, mencionó a la familia y a los hijos, pero hizo una pausa que no pasó inadvertida para Alessandra, quien respondió con un gesto de complicidad y humor.

El actor continuó su mensaje haciendo referencia al cariño que recibe de la gente, aunque nuevamente dejó silencios que reforzaron el tono sarcástico de la publicación.

¿Qué generó controversia en redes sociales?

Finalmente, ambos optaron por cerrar el video con una felicitación adelantada por las próximas fiestas decembrinas. Eugenio concluyó con un espontáneo "Feliz Navidad", dando por terminado su particular mensaje de agradecimiento.

La publicación generó distintas interpretaciones entre los internautas, principalmente por las expresiones de Eugenio y las reacciones de Alessandra durante el video.

Algunos usuarios consideraron que los silencios del comediante podrían tener una relación indirecta con las situaciones que recientemente han colocado a la familia Derbez en el centro de la conversación pública.

Esto ocurre en medio de la controversia relacionada con Vadhir Derbez, quien enfrenta señalamientos por una presunta agresión sexual, asunto que ha generado atención mediática y reacciones alrededor de su entorno familiar.

Aunque Eugenio no mencionó directamente el caso ni explicó el significado de sus pausas, el contexto en el que publicó el video llevó a algunos usuarios a interpretar su felicitación como una referencia humorística a los acontecimientos recientes.

De esta manera, lo que comenzó como un mensaje por el Día de Acción de Gracias terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, donde el estilo irónico del comediante volvió a captar la atención de sus seguidores.