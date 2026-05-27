Alejandro González Iñárritu rompe barreras y entra a El Colegio Nacional

Alejandro González Iñárritu marcó un hecho sin precedentes al integrarse oficialmente a El Colegio Nacional, convirtiéndose en el primer cineasta en formar parte de la institución fundada en 1943, dedicada a reunir a destacadas figuras de la ciencia, el arte, la cultura y el pensamiento en México.

Durante la ceremonia, el realizador mexicano compartió un discurso cargado de emoción y reflexiones sobre el cine como una forma de lenguaje artístico. Frente a colegas, invitados y miembros de la institución, confesó que durante años dudó en aceptar la invitación realizada por Juan Villoro, ya que nunca se ha considerado "un hombre de palabras".

"Mi lenguaje es en imágenes", expresó el director, quien incluso calificó como una "anomalía" su llegada a una institución vinculada históricamente con la palabra escrita y oral.

Acompañado por el arquitecto Felipe Leal y el escritor Juan Villoro, Iñárritu señaló que su incorporación también representa un reconocimiento al cine como herramienta de memoria y reflexión. Además, recordó la influencia de figuras fundamentales de la cinematografía como Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo.

El creador de Amores perros también dedicó parte de su mensaje a agradecer a algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki y Guillermo Arriaga.

Iñárritu y su visión del cine

En otro de los momentos destacados de su intervención, el cineasta habló sobre la imposibilidad de encerrar al cine en fórmulas definidas.

"El cine no puede ser encerrado en fórmulas. Ese es su misterio", afirmó, al tiempo que recordó las dificultades que enfrentó para concretar proyectos como Birdman y The Revenant, describiendo el acto de filmar como "domesticar un huracán".

La ceremonia también incluyó la proyección de fragmentos de Bardo y 21 Grams, además de la presencia de invitados como Luis Mandoki y Wendy Guerra.

Proyectos futuros de Iñárritu

Iñárritu, quien alcanzó reconocimiento internacional con Amores perros y ha obtenido cinco premios Oscar a lo largo de su carrera, trabaja actualmente en una nueva película producida por Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, protagonizada por Tom Cruise y Riz Ahmed.