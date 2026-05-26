BTS arrasa en los American Music Awards 2026 y se corona como Artista del Año

La edición 2026 de los American Music Awards concluyó con una ceremonia repleta de actuaciones y reconocimientos desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde BTS se consolidó como uno de los grandes triunfadores de la noche.

El grupo surcoreano abrió el espectáculo con una presentación de "Hooligan" y posteriormente obtuvo tres galardones, incluido el de Artista del Año. Además, ganó la categoría de Canción del Verano gracias a "SWIM", sencillo perteneciente a su álbum ARIRANG, el cual alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100. Tras finalizar la gala, también se confirmó su victoria como Mejor Artista Masculino de K-pop.

Durante la ceremonia, BTS también entregó el reconocimiento a Mejor Artista Femenina de R&B a SZA.

Otra de las figuras destacadas fue sombr, quien obtuvo los premios a Mejor Canción Rock/Alternativa por "Back to Friends" y Mejor Álbum Rock/Alternativo por I Barely Know Her. El cantante además debutó en los AMAs interpretando "Homewrecker" bajo una intensa lluvia en el escenario.

¿Quiénes fueron los ganadores destacados?

La categoría de Canción del Año quedó en manos de HUNTR/X, integrado por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, gracias al éxito "Golden", tema que permaneció ocho semanas en la cima del Hot 100. La canción también obtuvo los premios a Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación Vocal, mientras que KPop Demon Hunters fue reconocida como Mejor Banda Sonora.

Por su parte, Sabrina Carpenter conquistó el premio a Álbum del Año con Man´s Best Friend, mientras que Shakira se quedó con el reconocimiento a Gira del Año gracias a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En la categoría de Nuevo Artista del Año, las ganadoras fueron KATSEYE, quienes además triunfaron en Mejor Video Musical con "Gnarly".

Taylor Swift llegó a la gala como la artista con más nominaciones, acumulando ocho candidaturas. La cantante mantiene además el récord como la máxima ganadora en la historia de los American Music Awards con 40 trofeos.

La ceremonia fue conducida por Queen Latifah, quien regresó al escenario del evento tras haber participado como copresentadora en 1995 junto a Tom Jones y Lorrie Morgan.

Lista de algunos de los principales ganadores de los AMAs 2026:

Artista del Año: BTS

Álbum del Año: Sabrina Carpenter – Man´s Best Friend

Canción del Año: HUNTR/X – "Golden"

Colaboración del Año: PinkPantheress y Zara Larsson – "Stateside"

Canción Social del Año: Tyla – "CHANEL"

Mejor Video Musical: KATSEYE – "Gnarly"

Mejor Banda Sonora: KPop Demon Hunters

Gira del Año: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Gira Revelación: Benson Boone – American Heart World Tour

Álbum Revelación del Año: Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Canción del Recuerdo: Black Eyed Peas – "Rock That Body"

Canción del Verano: BTS – "SWIM"