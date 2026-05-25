Shakira reúne a Messi, Mbappé y Santiago Giménez en videoclip 'Dai Dai' para Mundial 2026

Shakira lanzó el videoclip de "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde reunió a varias estrellas del futbol internacional, entre ellas el delantero mexicano Santiago Giménez.

El tema forma parte del torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, y cuenta también con la participación de figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

En redes sociales, Shakira agradeció la colaboración de varios jugadores que aparecen en el videoclip, entre ellos Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Takefusa Kubo, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

¿Qué futbolistas aparecen en el videoclip?

El video inicia con tomas individuales de los futbolistas diciendo la frase "Shakira, we are ready", mientras el clip mezcla escenas musicales con referencias al próximo Mundial. Uno de los momentos más llamativos para el público mexicano es la aparición de Shakira sobre el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, lugar que será sede del partido inaugural del torneo.

La producción también incluye imágenes de leyendas del futbol como Pelé, Diego Armando Maradona y Carlos Valderrama.

Además, la cantante comparte pantalla con los Uganda Triplets Ghetto Kids, un grupo infantil de bailarines originarios de Kampala, Uganda, que se viralizó en Instagram gracias a coreografías inspiradas en "Dai Dai". Shakira anunció que los niños también participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial.

¿Cuál es el mensaje detrás de 'Dai Dai'?

"Dai Dai" es una colaboración entre Shakira y Burna Boy, en la que se fusionan ritmos caribeños y africanos con un coro multilingüe que incluye frases como "Dai Dai, Ikó, dale, allez, let´s go".

La artista también informó que todas las ganancias generadas por el lanzamiento serán destinadas al fondo educativo de la FIFA y a la organización Global Citizen, enfocadas en apoyar a niñas y niños en situación vulnerable.