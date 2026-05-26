Shakira agradece a Piqué: Mensaje tras su separación

Shakira agradece a Gerard Piqué en entrevista con The Times y afirma que tras su separación está enfocada en su carrera y en sus hijos.

En entrevista para The Times, Shakira dedicó un mensaje de agradecimiento a Gerard Piqué a casi cuatro años de su separación: "Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy".

Mensaje de Shakira a Piqué

Con este mensaje, Shakira demostró que ha seguido adelante. Aún así, reconoció que su ruptura con el exfutbolista fue el momento más oscuro de su vida al tener que enfrentar la separación de la familia que formó.

Las palabras de la cantante rápidamente generaron revuelo en redes sociales, esto debido a lo mediático de la ruptura años atrás y canciones posteriores de la barranquillera que revelaron detalles de su relación.

Enfoque en su carrera y familia

En la misma entrevista, Shakira dejó en claro que, por el momento, no está en busca de una nueva relación romántica. Esto a pesar de que, posterior a la separación con Piqué, fuera relacionada sentimentalmente con personalidades como Tom Cruise y Lewis Hamilton.