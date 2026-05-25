Javier Chuleta Metalera es eliminado en MasterChef México 24/7

La intensidad de MasterChef México 24/7 comenzó a sentirse desde su primera semana al aire. El reality culinario estrenó un formato más dinámico y exigente, donde las decisiones llegan rápido y las oportunidades para recuperarse son mínimas.

Durante la gala de eliminación del domingo 24 de mayo, los participantes que portaban el temido Delantal Negro enfrentaron dos retos decisivos: preparar una entrada caliente y un platillo fuerte que convenciera al exigente panel de chefs integrado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

La competencia terminó marcando el adiós de Javier, mejor conocido en redes sociales como "La Chuleta Metalera", participante originario de León, Guanajuato, quien no logró superar la evaluación culinaria y se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

"LA CHULETA METALERA" SE DESPIDIÓ ENTRE LÁGRIMAS

El momento de la eliminación estuvo cargado de emoción. Luego de escuchar la decisión del jurado, Javier rompió en llanto frente a sus compañeros y agradeció la experiencia que vivió dentro del programa. La despedida estuvo acompañada de aplausos por parte de los concursantes, chefs e incluso de la conductora Claudia Lizaldi, quien reconoció el esfuerzo del participante durante la semana.