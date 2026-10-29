Muere Patrick Stewart a los 86 años: el legendario capitán Picard y Profesor X

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Patrick Stewart, reconocido actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men. Tenía 86 años.

La noticia se difundió mediante un comunicado publicado en las redes sociales de su familia, que confirmó la muerte del intérprete y compartió detalles sobre los problemas de salud que enfrentó en sus últimos años.

Stewart murió el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California. De acuerdo con la información proporcionada por sus seres queridos, el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, no se dio a conocer cuál fue la complicación médica inmediata que provocó su fallecimiento.

Durante sus últimos momentos estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y amigos cercanos.

¿Qué enfermedades enfrentó Patrick Stewart?

La familia del actor informó que Stewart atravesó un periodo de enfermedad relacionado con dos padecimientos neurodegenerativos: el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Aunque ambos pueden afectar las capacidades cognitivas, presentan características particulares.

La demencia con cuerpos de Lewy está relacionada con la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, esta enfermedad puede ocasionar alteraciones en la atención, dificultades para recordar información, problemas de movimiento y alucinaciones visuales.

Entre sus manifestaciones también se encuentran los cambios en el estado de alerta, la rigidez muscular, los temblores y las alteraciones del sueño. Actualmente no existe una cura, aunque existen tratamientos que pueden ayudar a controlar algunos síntomas.

Por su parte, el Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. A medida que avanza, puede provocar desorientación, dificultades para comunicarse y una mayor necesidad de asistencia.

La familia de Stewart no precisó cuándo recibió los diagnósticos ni ofreció información adicional sobre los tratamientos que siguió. Tampoco señaló si alguna de estas enfermedades estuvo directamente relacionada con la causa inmediata de su muerte.

Una trayectoria que marcó la televisión y el cine

Patrick Stewart construyó una carrera de más de seis décadas en el teatro, la televisión y el cine, consolidándose como uno de los actores británicos más reconocidos de su generación.

Su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción televisiva. Años más tarde, su papel como el Profesor Charles Xavier en las películas de X-Men amplió su reconocimiento entre nuevas generaciones de espectadores.

Ambos personajes se convirtieron en referentes de su trayectoria artística y dejaron una huella importante en dos de las franquicias más conocidas de la cultura popular.

Tras confirmarse su fallecimiento, sus seguidores comenzaron a expresar sus condolencias y a recordar sus interpretaciones, mientras la noticia generaba preguntas sobre su estado de salud durante los últimos años.

Su familia pide apoyar la investigación médica

En el comunicado, los familiares del actor agradecieron las muestras de afecto recibidas y solicitaron que quienes deseen rendirle homenaje consideren realizar aportaciones a organizaciones dedicadas a investigar el Alzheimer y brindar apoyo a las personas que viven con demencia.

La muerte de Patrick Stewart representa el cierre de una extensa trayectoria artística que abarcó distintos escenarios y generaciones. Su legado permanece ligado a personajes que trascendieron la pantalla y que lo convirtieron en una figura ampliamente reconocida en el entretenimiento internacional.