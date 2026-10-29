Adiós a Patrick Stewart, leyenda de Star Trek y X-Men

El mundo del espectáculo despide a uno de los rostros más ilustres del teatro y la ciencia ficción. Sir Patrick Stewart, inolvidable por dar vida al capitán Jean-Luc Picard y al profesor Charles Xavier, falleció este lunes a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny, y rodeado de sus seres queridos.

De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, el actor británico perdió la vida tras un breve y sensible proceso contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Sus últimos instantes transcurrieron en un ambiente de profunda emotividad, marcado por música en vivo, risas y la gratitud de sus familiares y amigos cercanos.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra, los cimientos artísticos de Stewart se forjaron en las tablas del teatro clásico. Tras una rigurosa preparación, en 1966 se integró a la prestigiada Royal Shakespeare Company, donde se consagró interpretando las obras de William Shakespeare.

Sin embargo, la cúspide de su popularidad global estalló en 1987 al enfundarse en el uniforme del capitán Jean-Luc Picard para la exitosa serie Star Trek: The Next Generation. Durante siete temporadas, encarnó al emblemático comandante del Enterprise, convirtiéndose en un símbolo de diplomacia e intelecto. Su idilio con la saga continuó en la gran pantalla con cintas como First Contact e Insurrection, y décadas más tarde con su regreso triunfal en la serie Star Trek: Picard.

Entrado el año 2000, el actor añadió otro hito monumental a su carrera al unirse al universo de los cómics como el profesor Charles Xavier en la saga X-Men. Su conmovedora interpretación del líder mutante pacifista dejó momentos memorables, desde su faceta clásica hasta la desgarradora versión de Logan (2017) y su sorpresiva aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel con Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

Más allá de los reflectores, la familia enfatizó la intensa labor humanitaria que rigió la vida del actor. Stewart dedicó grandes esfuerzos a defender los derechos humanos, asistir a víctimas de violencia doméstica, apoyar a refugiados, impulsar la salud mental de veteranos y promover el bienestar animal, mostrando un cariño especial por la adopción y cuidado de perros pitbull.

En reconocimiento a su invaluable aportación a las artes escénicas, la Corona Británica lo condecoró como oficial de la Orden del Imperio Británico en 2001, y posteriormente fue investido como caballero por la reina Isabel II en 2010.

Sus allegados destacaron la elegancia, calidez y profunda humanidad que el intérprete impregnó tanto en sus personajes como en su vida privada, sin olvidar nunca su pasión por el automovilismo, su arraigo británico y su inquebrantable apoyo al equipo de fútbol Huddersfield Town.

Para cerrar el último adiós, su familia recordó una entrañable reflexión publicada por el propio actor en sus memorias, Making It So, donde vinculaba su propia travesía con la de su personaje más célebre:

"Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida inusual que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se ha mantenido fiel a sus raíces terrenales... Al final, siente la llamada del hogar, al igual que yo".