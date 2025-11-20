Vinculan a proceso a Cruz Martínez por presunta violencia familiar contra Alicia Villarreal

El músico y productor Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal. La determinación fue confirmada por la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, quien estableció un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

Aunque la audiencia estaba prevista de forma presencial en el Palacio de Justicia de Monterrey, finalmente se realizó por videoconferencia. Durante la sesión, se dictaron medidas cautelares contra Martínez: no podrá acercarse a Villarreal, tiene prohibido acudir a los lugares que ella frecuente y deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad judicial.

Los asesores legales de la intérprete, Ulrich Richter y Agustín Liñán, confirmaron la resolución judicial. Richter señaló que la audiencia tuvo una duración de dos horas y aseguró que Villarreal "está contenta" con el avance del proceso.

¿Qué ocurrió?

La denuncia cobró fuerza mediática después de que, en febrero, Villarreal hiciera en pleno concierto un gesto reconocido internacionalmente como señal de auxilio por violencia de género. El momento ocurrió en una presentación en Michoacán y rápidamente se viralizó, generando preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con la denuncia inicial, la agresión ocurrió en el domicilio de la cantante, en el sector Cumbres de Monterrey. Villarreal relató que al ingresar a su recámara fue sorprendida por Martínez, quien presuntamente la esperaba oculto en el clóset. Según la acusación, él la habría despojado de sus pertenencias, teléfonos, tarjetas bancarias e identificaciones para incomunicarla. La artista consiguió huir y recibir atención médica.

Días después, acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres para formalizar su denuncia. En febrero, Villarreal declaró públicamente que por años sufrió maltrato físico y psicológico, y que había solicitado el divorcio desde 2021 tras dos décadas de relación y dos hijos en común.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras su vinculación, Cruz Martínez difundió un comunicado en el que agradeció el apoyo recibido y destacó que dos de las acusaciones previas —tentativa de feminicidio y robo— fueron desestimadas. Aseguró que confía en desmentir la imputación restante por violencia familiar.

La investigación continuará durante los próximos meses, mientras las medidas de protección para Alicia Villarreal se mantienen vigentes.