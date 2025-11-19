Múzquiz se prepara para el Desfile Revolucionario 2025: 115 aniversario

Este jueves 20 de noviembre, el Pueblo Mágico de Múzquiz será escenario del tradicional Desfile Revolucionario 2025, evento que será encabezado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

La conmemoración por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, promete ser una de las más vistosas de los últimos años por lo que respecta a este Municipio.

¿Qué detalles se conocen sobre el desfile?

La profesora Mireya Jordán, directora de la Honorable Junta Patriótica, informó que en esta edición participarán alrededor de 1,300 estudiantes, acompañados por docentes y personal administrativo de diversas instituciones educativas del municipio.

La funcionaria destacó el entusiasmo y compromiso de los participantes, quienes han preparado con esmero sus presentaciones artísticas y cívicas, además se espera contar con la asistencia del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

La ruta del desfile se extenderá hasta la intersección de la calle Colegio Militar e Hidalgo, avanzando hacia la explanada de la Presidencia Municipal hasta llegar a la calle 5 de febrero.

Este recorrido permitirá a los asistentes disfrutar del talento estudiantil en un ambiente festivo y lleno de colorido.

¿Quién abrirá el desfile?

La descubierta del desfile estará a cargo de la escolta y banda de guerra del Plantel Conalep Múzquiz, quienes abrirán el evento desde la arteria Hidalgo y Zaragoza, en conmemoración de su aniversario.

Posteriormente, el resto de las escuelas se incorporarán desde la calle Colegio Militar, presentando sus números artísticos a lo largo del trayecto.

Se invita a la ciudadanía a congregarse en la calle Hidalgo y en la plaza principal, como es ya una tradición, para presenciar las evoluciones, bailables y demás actos preparados por los estudiantes.

¿Qué se espera del evento?

Se espera una gran afluencia de familias que, como cada año, se suman con entusiasmo a esta celebración patriótica.