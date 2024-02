AMLO invita a ´mañanera´ a periodista que lo acusa de tener nexos con el narco

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le agradó la investigación que lo acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que invitó a su autor a una de sus conferencias de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario se dirigió a Tim Golden, a quien aseguró tenerle preparadas algunas preguntas al respecto de su reportaje que hizo eco a nivel nacional.

"Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos", dijo esta mañana de miércoles 07 de febrero.

AMLO dijo que tiene días queriendo recibir una explicación sobre lo que consideró un ataque en su contra y reiteró la invitación al comunicador oriundo de Los Ángeles, California.

"A mí me gustaría que me aclarare el periodista, porque es premio mundial de periodismo dos veces, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba en Israel", señaló

El propio López aseguró tener información que vincula a Tim Golden con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, dejando entrever un ataque orquestado por la oposición.

"Me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, era corresponsal del New York Times, y salía a correr con Salinas, muy amigo de Otto Granados, seguramente de Castañeda de todo este grupo", declaró.

Recordemos que fue el pasado 31 de junio cuando Tim Golden, ganador del Premio Pulitzer, publicó que la DEA había investigado a Andrés Manuel López Obrador por una supuesta evidencia relacionada con un aporte de dos millones de dólares que el Cártel de Sinaloa hizo en favor del tabasqueño para su campaña presidencial de 2006.