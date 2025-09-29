Andrea Legarreta respalda a Aarón Mercury tras eliminación en La Casa de los Famosos México

La inesperada eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 desató una ola de reacciones tanto en redes sociales como en televisión. Entre las más destacadas estuvo la de Andrea Legarreta, conductora del programa matutino Hoy, quien salió en defensa del influencer luego de que circularan rumores sobre un presunto fraude vinculado con su salida y la supuesta intervención de otros conductores, incluida Galilea Montijo.

Durante la emisión del lunes 29 de septiembre, un día después de la eliminación de Mercury, Legarreta expresó su sorpresa y afecto por el joven creador de contenido. "Me parece un niño dulce, encantador, empático. Ay, no, qué tristeza me dio", comentó la presentadora, señalando que lo consideraba dentro de sus tres favoritos junto a Abelito.

Por su parte, Galilea Montijo respondió a las críticas resaltando que el resultado dependió exclusivamente del público. "Ustedes son los que tienen la última palabra", afirmó, visiblemente impactada por la eliminación de Mercury, a quien varios daban como seguro finalista.

Tania Rincón también se sumó al debate, sugiriendo que parte del problema fue la distribución del apoyo entre los nominados. "Leí muchos comentarios donde decían que los fans se enfocaron en salvar a Alexis y se olvidaron de Aarón", dijo.

Legarreta insistió en que la popularidad de Mercury no está en duda y que, incluso fuera del reality, su carrera seguirá en ascenso. "Tiene millones y millones de fans, es un encanto. Fue una sorpresa muy grande", expresó.

La noche del domingo estuvo cargada de tensión en la casa, donde Mercury y Shiky fueron los últimos dos en la "silla giratoria". Finalmente, fue Shiky quien consiguió su pase a la final, mientras Mercury abandonó la competencia, quedando en sexto lugar.

La gran final de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 5 de octubre, y los finalistas que competirán por el premio mayor de cuatro millones de pesos son: Shiky, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris, Mar Contreras, Abelito y Alexis Ayala.