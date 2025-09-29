Julio César Chávez es operado de emergencia en Culiacán tras fuerte dolor

Julio César Chávez, uno de los máximos ídolos del boxeo mexicano, fue hospitalizado de emergencia este domingo en Culiacán, Sinaloa, debido a un intenso dolor que requirió una cirugía inmediata. La noticia fue confirmada por su hijo, Omar Chávez, a través de redes sociales, causando preocupación entre sus seguidores.

En un video publicado desde el Hospital Los Ángeles, Omar explicó que su padre sería operado y mostró al "Gran Campeón Mexicano" recostado y vestido con bata médica, previo al procedimiento. El material, que rápidamente se viralizó, también incluyó declaraciones del médico encargado de atender al exboxeador.

El especialista detalló que Chávez presentaba una piedra en el uréter izquierdo, lo que ocasionó el dolor que derivó en la intervención quirúrgica. "Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán", comentó el médico, quien aseguró que el procedimiento se realizaría para remover la obstrucción.

Al cierre del video, Julio César Chávez agradeció el cariño del público y expresó sentirse tranquilo, asegurando que se encontraba bien tras el episodio médico.

El exboxeador, de 63 años, ha sido abierto sobre su salud en los últimos años, por lo que sus seguidores se han mantenido atentos y solidarios en esta nueva etapa de recuperación.