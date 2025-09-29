Cancelación masiva de ViX tras eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos desata furia en redes

CIUDAD DE MÉXICO – El reality show La Casa de los Famosos México enfrenta una crisis de credibilidad. La eliminación de Aarón Mercury, uno de los participantes más populares y abiertamente críticos de la producción, ha desatado una ola de "furia en redes" y acusaciones de fraude por parte de la audiencia. En protesta por lo que consideran una decisión injusta y manipulada, miles de seguidores han comenzado una campaña para cancelar su suscripción a ViX, la plataforma encargada de la transmisión 24/7.

La salida de Aarón Mercury en la novena semana de la competencia fue recibida con sorpresa e indignación generalizada. El influencer se había ganado el apoyo del público gracias a su estilo frontal y, paradójicamente, por haber señalado en varias ocasiones que la producción favorecía a ciertos participantes. Sus declaraciones, que fueron silenciadas en más de una ocasión durante la transmisión en vivo, solo avivaron las sospechas de manipulación en el reality.

La reacción: Cancelación masiva de ViX

Apenas minutos después de que se anunciara la eliminación, las redes sociales se inundaron de mensajes de usuarios que mostraban capturas de pantalla de la cancelación de su suscripción a ViX. La medida es una protesta directa contra la plataforma y la producción, a la que acusan de falta de transparencia. Para muchos, la salida de Mercury es una de las más controversiales en la historia del programa, y temen que el reality no recupere la confianza de los televidentes.

El descontento se suma a las críticas emitidas por figuras públicas como el conductor Adrián Marcelo, quien calificó la edición actual de La Casa de los Famosos de "fracaso rotundo" con "perfiles muy grises" y falta de presupuesto. Aunque Marcelo fue criticado por su propia polémica salida de una temporada anterior, su postura refleja el sentir de una audiencia que percibe la falta de autenticidad en el show.

La producción ahora se enfrenta a la recta final de la temporada en medio de la desconfianza pública. La controversia generada por la salida de Aarón Mercury podría marcar un precedente en la relación entre los reality shows y su audiencia digital.