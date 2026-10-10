Ángela Aguilar celebra su cumpleaños en Zacatecas con Nodal

ZACATECAS — La cantante mexicana Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 con una privada y lujosa reunión en el rancho de la familia Aguilar en Zacatecas, evento que atrajo la atención en plataformas digitales tras difundirse imágenes del festejo y del emotivo mensaje dedicado por su esposo, el cantante Christian Nodal.

La celebración contó con una cuidada ambientación temática en tonalidades rosas, caracterizada por mesas decoradas con mantelería satinada, vajilla rosada, arreglos florales, velas y un letrero luminoso conmemorativo. Entre los detalles que destacaron de la reunión figuraron un espectáculo de fuegos artificiales, la exhibición de joyas y un menú exclusivo de nueve tiempos que combinó ingredientes de alta cocina como caviar y langosta con opciones más informales, cuyos nombres figuraban en inglés dentro de la nómina de platillos servidos a los asistentes.

¿Qué detalles tuvo la celebración de Ángela Aguilar?

Durante el festejo, Christian Nodal compartió a través de sus canales oficiales una fotografía junto a la intérprete acompañada de un mensaje público de felicitación en el que refirió su afecto hacia ella y celebró compartir un año más a su lado, publicación que acompañó musicalmente con las mañanitas interpretadas por Pepe Aguilar. Por su parte, el padre de la joven artista difundió registros fotográficos de la infancia de su hija para conmemorar la fecha.

Impacto en redes sociales

Las imágenes y contenidos en video derivados del evento familiar colocaron nuevamente a la pareja de interpretes de música regional mexicana en el centro de las conversaciones del público y de los seguidores del espectáculo en redes sociales.