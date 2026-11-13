Luto en la comedia mexicana: muere Efraín Rosas León, "El Gallo", a los 56 años

El espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte del actor Efraín Rosas León, conocido en el medio artístico como "El Gallo", quien falleció a los 56 años. La noticia se dio a conocer este jueves 12 de noviembre, luego de que organismos del gremio artístico compartieran mensajes para despedir al intérprete.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresaron sus condolencias a través de publicaciones en las que lamentaron su partida y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

¿Qué dijeron sus colegas sobre la muerte de Efraín Rosas León?

Tras darse a conocer la noticia, seguidores y colegas comenzaron a manifestar su tristeza en redes sociales, donde también recordaron el trabajo que realizó a lo largo de su trayectoria artística.

Aunque su fallecimiento ya fue confirmado, hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte. Ninguna de las asociaciones que informó sobre su partida ofreció detalles sobre los motivos del deceso.

Problemas de salud que enfrentaba el actor

Durante sus últimos años, Efraín Rosas León habría atravesado una situación complicada debido a problemas de salud y dificultades económicas. Entre los padecimientos que enfrentaba se encontraban complicaciones relacionadas con la diabetes. Incluso, meses antes de su fallecimiento, el propio actor recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo económico, pues necesitaba cubrir algunos gastos y recibir acompañamiento debido a su condición.

De acuerdo con los reportes, su situación también le dificultaba cubrir algunas necesidades básicas, por lo que llegó a pedir ayuda para enfrentar los gastos que atravesaba. Sin embargo, no se ha confirmado que estas complicaciones médicas hayan sido la causa directa de su muerte.

¿Quién era Efraín Rosas León, conocido como "El Gallo"?

Efraín Rosas León fue un actor mexicano que desarrolló parte de su carrera en producciones cinematográficas y televisivas, principalmente dentro del género de comedia. A lo largo de su trayectoria participó en diferentes proyectos, donde destacó por interpretar personajes secundarios que aportaban momentos de humor a las historias.

Entre las películas en las que colaboró se encuentran Tenemos la carne, Todas las pecas del mundo y Párvulos: Hijos del Apocalipsis. Con su fallecimiento, el medio artístico mexicano despide a un intérprete que formó parte de distintas producciones nacionales y cuya partida ha generado mensajes de condolencias entre quienes conocieron y siguieron su trabajo.