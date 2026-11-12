Muere Regina Torné, actriz de ´Como agua para chocolate´ y ´El Chavo del 8´

El espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Regina Torné, reconocida actriz que dejó huella en producciones como Como agua para chocolate y El Chavo del 8. La intérprete falleció a los 82 años y su partida fue comunicada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) durante la noche del 11 de noviembre.

La noticia también fue difundida por N+ Foro y las redes sociales del programa Ventaneando, que compartieron información sobre el fallecimiento de la artista.

A través de un mensaje de despedida, la ANDA lamentó la pérdida de quien fuera su compañera y destacó su talento, capacidad interpretativa y dedicación a las artes escénicas. Asimismo, expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de su muerte. Por su parte, Ventaneando señaló que el fallecimiento ocurrió en su domicilio de la Ciudad de México.

¿Quién fue Regina Torné?

Detrás del nombre artístico de Regina Torné se encontraba Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, actriz originaria de Villahermosa, Tabasco, quien construyó una trayectoria en distintas producciones cinematográficas y televisivas.

Su trabajo en la pantalla grande incluyó películas como Despedida de Soltera, Blue Demon y Las invasoras, Viento Salvaje y la reconocida cinta Como agua para chocolate, que contribuyó a consolidar su presencia en el entretenimiento mexicano.

También participó en diferentes telenovelas, entre ellas Retrato de Familia, La Loba, Cielo Rojo y Siempre Tuya Acapulco.

Uno de sus personajes más recordados fue el de la Tía Gloria en la serie El Chavo del 8, donde apareció en 1978 y compartió escenas con Don Ramón, personaje al que estaba vinculada dentro de la historia.

El episodio familiar que marcó su vida

A pesar del reconocimiento conseguido durante su carrera, la vida personal de Regina Torné estuvo marcada por un difícil episodio relacionado con su única hija, Regina del Pilar.

Su hija fue condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con la información difundida, la actriz nunca justificó las acciones de su primogénita, aunque mantuvo su apoyo hacia ella durante varios años.

En 2014 trascendió que ambas se habían distanciado, un episodio que coincidió con el retiro de Torné de los escenarios.

Sus últimos años lejos de la televisión

Ese mismo año, Regina Torné anunció que dejaría la actuación y posteriormente se trasladó a Puebla, donde emprendió un nuevo proyecto relacionado con su pasión por las artes escénicas: abrió una academia dedicada a esta disciplina.

Desde entonces, su presencia pública fue mucho menos frecuente y se conocieron pocos detalles sobre su vida.

Ahora, su fallecimiento deja el recuerdo de una intérprete que participó en producciones emblemáticas del cine y la televisión mexicana, con personajes que permanecen en la memoria de distintas generaciones de espectadores.