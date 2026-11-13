Latin Grammy 2026: Rosalía conquista la noche con "LUX" y se lleva los premios más importantes

La música latina vivió una de sus noches más importantes este jueves con la entrega de los Latin Grammy 2026, una ceremonia en la que Rosalía se convirtió en la gran triunfadora al conseguir los dos reconocimientos principales: Álbum del Año por LUX y Canción del Año por "La perla".

La cantante española celebró especialmente el premio por su producción discográfica, que describió como un proyecto arriesgado y profundamente personal. Al recibir el reconocimiento, agradeció la oportunidad de compartir su visión artística y explicó que eligió el nombre LUX por su significado de luz en latín.

Este triunfo representó su tercer Latin Grammy en la categoría de Álbum del Año. Además, Rosalía obtuvo otros reconocimientos antes de la ceremonia principal, entre ellos Mejor Álbum Alternativo, Mejor Canción Pop y Mejor Video Musical de Formato Corto por "Sauvignon Blanc".

Sin embargo, no consiguió llevarse todos los galardones a los que aspiraba, pues el premio a Mejor Grabación del Año fue para el argentino Milo J por su tema "Niño".

Karol G y Milo J también brillan en los Latin Grammy

Otra de las artistas que tuvo una noche destacada fue Karol G, quien obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a Tropicoqueta. La colombiana aprovechó el momento para expresar el orgullo que siente por representar sus raíces latinas a través de su música.

Previamente, también había conseguido el reconocimiento a Mejor Actuación de Reguetón.

Por su parte, Milo J se convirtió en otro de los nombres destacados de la ceremonia al sumar cuatro reconocimientos, entre ellos el de Grabación del Año por "Niño".

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso también consiguió premios importantes antes del inicio de la gala, mientras que la colombiana Aria Vega fue reconocida como Mejor Artista Nuevo. La cantante describió este logro como un sueño hecho realidad.

Daddy Yankee recibe el reconocimiento a Persona del Año

Uno de los momentos especiales de la noche fue el homenaje a Daddy Yankee, quien recibió la distinción de Persona del Año por su trayectoria e influencia en la música latina.

El puertorriqueño aprovechó el reconocimiento para destacar sus raíces y el orgullo de representar a Puerto Rico. Durante la ceremonia también ofreció una presentación en la que interpretó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como "Gasolina", "Despacito", "Lo que pasó, pasó", "Rompe" y "Dura", esta última junto a la cantante catalana Bad Gyal.

La gala también estuvo marcada por dos homenajes musicales: uno dedicado al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, con motivo del centenario de su nacimiento, y otro en memoria de Willie Colón, leyenda de la salsa fallecida en febrero de este año.

Lista de los ganadores más importantes de los Latin Grammy 2026

Entre los reconocimientos entregados durante la edición 27 destacaron los siguientes artistas y producciones:

Categoría

Ganador

Álbum del Año

LUX – Rosalía

Grabación del Año

"Niño" – Milo J

Canción del Año

"La perla" – Rosalía

Mejor Nuevo Artista

Aria Vega

Mejor Álbum de Música Urbana

Tropicoqueta – Karol G

Mejor Álbum Pop/Rock

Juanesteban – Juanes

Mejor Canción de Rap/Hip-Hop

"Antisistema" – J Noa

Mejor Canción Urbana

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

Mejor Álbum de Rock

Shine – Fito Páez

Mejor Canción de Rock

"Ego" – Anton Curtis Delost, Niko Rubio y Mónica Vélez Domínguez

Mejor Canción Rock/Pop

"Hasta Jesús tuvo un mal día" – CA7RIEL y Paco Amoroso, entre otros

Mejor Álbum de Música Alternativa

LUX (Complete Works) – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

"Ante la duda, baila"

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y ahora qué +? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Dosis – Xavi

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Antes de que el tiempo se vaya – Fonseca

Mejor Álbum Tropical

La vida era más corta – Milo J

Mejor Álbum de Salsa

El alma en clave – Luis Enrique

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El último disco vol. 1 – Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Chula – Techy

Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

La Fernández – Camila Fernández

Mejor Álbum de Música de Banda

Piedras a la Luna – Edén Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía (Vol. 2/En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum de Música Norteña

Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera

Mejor Canción Regional Mexicana

"No capea" – Xavi y colaboradores

Mejor Álbum de Cantautor

Taracá – Jorge Drexler

Mejor Canción de Cantautor

"Dime" – Silvana Estrada

Mejor Álbum de Música Flamenca

Popular – Yerai Cortés

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués

Equilibrivm – Anitta

Compositora del Año

Sara Schell

Productor del Año

Edgar Barrera

Con una noche dominada por Rosalía y marcada por el reconocimiento a grandes figuras de la música, los Latin Grammy 2026 volvieron a reunir a exponentes de distintos géneros y generaciones, celebrando el alcance internacional de la música en español y portuguesa.