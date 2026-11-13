"No dejamos nada sin decir": la viuda de Patrick Stewart comparte un emotivo mensaje tras la muerte del actor

A dos semanas del fallecimiento de Patrick Stewart, su esposa, Sunny Ozell, compartió un mensaje lleno de sentimientos en el que habló sobre los últimos momentos de su relación y la manera en que enfrenta su ausencia.

La cantautora de 47 años publicó el pasado 10 de noviembre una fotografía en blanco y negro junto al actor, acompañada de una reflexión sobre el duelo y el agradecimiento por los años que vivieron juntos.

Ozell expresó que, aunque la tristeza continúa apareciendo en distintos momentos, también siente una profunda gratitud por la historia que construyeron. Uno de los aspectos que más destacó fue que ambos tuvieron la oportunidad de expresarse todo lo que sentían antes de su despedida.

En su mensaje, aseguró que nunca quedaron palabras pendientes entre ellos y que siempre tuvieron claro el amor que se profesaban. También recordó que su relación les permitió conocerse genuinamente y sacar lo mejor el uno del otro.

La pareja comenzó su romance en 2008. Años después, en marzo de 2013, Stewart le propuso matrimonio y, seis meses más tarde, celebraron su boda. En total, compartieron casi dos décadas de vida juntos, periodo que Ozell describió como una etapa llena de experiencias y momentos inolvidables.

La muerte del intérprete británico fue confirmada el 28 de octubre por su representante, Kelly Bush Novak, quien informó que falleció a los 86 años. De acuerdo con su declaración, el actor estuvo acompañado por familiares y amigos, en un entorno marcado por la música, las oraciones, las lágrimas y también las risas.

La portavoz también reveló que Stewart atravesó un breve y emotivo proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

En su despedida pública, Sunny Ozell agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió tras la muerte de su esposo. Reconoció que le conmueve la cantidad de personas que han expresado su tristeza por la pérdida del actor y aseguró que su amor por Patrick transformó su vida para siempre.

La carrera de Patrick Stewart dejó una huella imborrable en el cine y la televisión

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su trayectoria artística se extendió durante casi 60 años y comenzó con una sólida formación en el teatro clásico.

A los 26 años se incorporó a la Royal Shakespeare Company, pero su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando interpretó al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación. El personaje apareció durante siete temporadas de la serie y posteriormente regresó en cuatro películas.

Otro papel fundamental en su carrera fue el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men, personaje al que dio vida desde el año 2000 y que volvió a interpretar en diferentes producciones, incluida Logan, estrenada en 2017.

Su talento también fue reconocido con importantes distinciones, entre ellas tres premios Olivier, una nominación al Tony y diversas candidaturas a los Emmy, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores. En 2010 recibió el nombramiento de caballero por parte de la reina Isabel II.

Sunny Ozell expresa su gratitud por los años vividos junto a Patrick Stewart

Antes de su matrimonio con Sunny Ozell, el actor estuvo casado con la bailarina Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos: Daniel y Sophie. Su relación terminó en 1990. Posteriormente contrajo matrimonio con la productora Wendy Neuss, unión que duró de 2000 a 2003.

En años recientes, Stewart también habló públicamente sobre el distanciamiento que mantenía con sus hijos adultos. Durante una entrevista concedida a Irish Independent en 2023, reconoció que la relación con ellos era prácticamente inexistente y que esa situación le provocaba un profundo dolor.

Incluso recordó que durante buena parte de su vida estuvo demasiado concentrado en su profesión, dejando otros aspectos personales en segundo plano, algo que posteriormente intentó compensar mediante su relación con sus nietos.

Tras conocerse su fallecimiento, Daniel Stewart compartió un homenaje en redes sociales: publicó una fotografía en la que aparecía junto a su padre mientras ambos participaban en una presentación teatral, sin añadir ningún mensaje escrito.

Así, mientras familiares, amigos y seguidores recuerdan el legado artístico de Patrick Stewart, las palabras de Sunny Ozell dejan ver la dimensión personal de una pérdida que ha conmovido a quienes siguieron de cerca la vida y trayectoria del actor.