Ángela Aguilar habla sobre fotos filtradas

Luego de que en días pasados se viralizara una fotografía donde aparece el compositor Gussy Lau muy de cerca con Ángela Aguilar, e incluso se ve que su lengua que rosa la boca de la cantante, surgieron especulaciones respecto a la relación entre ambos.

Tras ello, y luego de que diversos internautas aseguraran que la joven de 18 años vive un romance con el músico, quien a su vez trabaja en Equinoccio Records, empresa disquera de Pepe Aguilar, fue Gussy Lau quien confirmó que efectivamente sostiene un romance con la llamada "princesa del regional mexicano" desde el pasado mes de febrero.

"Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado", declaró el compositor de 33 años en una transmisión de Instagram.

Ahora, la cantante de Ahí dónde me ven empleó su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido y aseguró sentirse violentada por la invasión a su privacidad.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", denunció en un clip.

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

"Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?...Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error", explicó la cantante.

La intérprete dijo comprender a las mujeres que son violentadas a través de la difusión de imágenes sin su consentimiento, y se vio reflejada en ellas, a quien dijo apoyar.

"Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es", destacó la joven.

Ángela defendió su derecho a decidir lo que desea hace público y lo que no, y aseguró que "le robaron la voz" al difundir un asunto de su vida personal:

"Yo creo que ya me merezco esa opción. Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen", expresó.

La ganadora del Latin Grammy reveló que se apegará a sus familiares y a las personas que trabajan con ella para superar este trago amargo que afectó su imagen pública:

"Voy a regresar con mis papás, nunca me fui, pero voy a ser acurrucada con mis padres y por la gente que me cuida porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable, me siento muy triste y me duele mucho. Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí", expresó.

"Sigo siendo la misma...estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso... Mi imagen, mi apellido no se merece todo esto y yo tampoco", expresó la cantante, quien en días pasados fue tachada de grosera por no darle las gracias a aun adulto mayor que le abrió la puerta.

Finalmente, la joven agradeció a su público, y respecto al confirmado romance con Gussy Lau, no mencionó nada, pero aseguró que se enfocará en su música.

"Le agradezco en general al público, por apoyarme, por cuidarme y por quererme. Me duele un poco al corazón ahorita pero sé quien soy y les agradezco", concluyó.

Con información de INFOBAE