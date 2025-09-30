Tristeza en el mundo artístico por asesinato de Micky Hair en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO – La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar expresó su profundo dolor y tristeza por el asesinato de su amigo y colaborador, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair. El joven estilista y empresario, dueño de un salón en la exclusiva zona de Polanco, fue víctima de un ataque directo perpetrado por dos hombres en motocicleta la noche del 29 de septiembre.

De la Mora, de 28 años y originario de Jalisco, se había consolidado como un especialista en imagen muy solicitado por celebridades como Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo y la propia Ángela Aguilar. El crimen ocurrió justo afuera de su salón, en el cruce de Molière y Presidente Masaryk, una de las zonas más vigiladas de la capital, lo que ha generado indignación por la creciente inseguridad.

El emotivo mensaje de Ángela Aguilar

Tras la confirmación de la noticia, la esposa de Christian Nodal utilizó sus historias de Instagram para despedirse de su amigo con un emotivo mensaje, destacando la importancia de Micky en su vida personal y profesional:

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante."

Investigación por homicidio doloso

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, el ataque fue un homicidio doloso directo. Uno de los agresores descendió de la motocicleta y disparó directamente contra Miguel de la Mora, quien murió en el lugar.

La Fiscalía ya se encuentra analizando las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables del asesinato en Polanco. La noticia ha conmocionado al medio artístico y a los vecinos, quienes lamentan la pérdida de un profesional de la imagen y exigen a las autoridades frenar la escalada de violencia.