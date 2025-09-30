Christian Nodal se quita tatuajes del rostro por amor a su hija Inti

"Amor de padre": Christian Nodal revela que se quitó los tatuajes del rostro por su hija Inti

CIUDAD DE MÉXICO – El cantante Christian Nodal ha revelado la razón detrás del doloroso proceso al que se está sometiendo para eliminar la mayoría de los tatuajes de su rostro: su hija, Inti. El intérprete sonorense confesó en una entrevista reciente que desea que la pequeña lo vea de una manera distinta, un gesto que refleja un profundo cambio personal motivado por el amor de padre.

La decisión surgió tras un comentario de su madre, que le hizo reflexionar sobre cómo su hija quizá nunca conocería su rostro real, oculto tras la tinta. "Ella me comentó que debía pensar bien en cómo quería que la viera su hija, advirtiéndole que, con tantos tatuajes, la pequeña quizá nunca conocería su rostro", compartió el artista. Esa advertencia se convirtió en el factor determinante para iniciar el proceso con láser.

Un proceso doloroso con un objetivo claro

El proceso para quitarse los tatuajes ha sido descrito por Christian Nodal como una experiencia agresiva y dolorosa, similar a ser "maltratado por un látigo". A pesar del sufrimiento físico, el cantante ha continuado con el tratamiento y ha logrado que la mayor parte de la tinta de su rostro haya desaparecido. Aunque la intención es recuperar su aspecto original, Nodal señaló que conservará tres tatuajes especiales en su rostro.

Más allá del cambio de imagen, esta acción es vista como un intento de acercarse a su hija Inti, con quien no ha convivido tanto desde su separación de la madre de la niña, la rapera argentina Cazzu. El gesto busca reforzar el vínculo con la menor, especialmente en un momento donde ha sido criticado en redes sociales por su supuesta falta de contacto.

El proceso de Nodal para quitarse los tatuajes se alinea con el reciente cumpleaños de Inti, un evento que reunió a la familia de Nodal y Cazzu. La asistencia de los abuelos paternos al festejo, a pesar de la separación de la pareja, fue interpretada como una señal del compromiso familiar con el bienestar de la niña. La acción de Christian Nodal muestra un lado más humano y sensible, donde el amor por su hija supera el dolor y el glamour de su imagen pública.