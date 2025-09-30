J.K. Rowling lanza duras críticas contra Emma Watson

La relación entre J.K. Rowling y Emma Watson, alguna vez cercana, parece haber llegado a un punto de quiebre irreversible. Tras las declaraciones recientes de la actriz sobre su desacuerdo con la escritora en torno a la identidad de género, Rowling respondió públicamente con un mensaje cargado de crítica y desilusión.

Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las ocho películas de Harry Potter, expresó en una entrevista que sigue apreciando a Rowling a pesar de sus diferencias ideológicas. "Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión", afirmó la actriz.

Sin embargo, Rowling no recibió esas palabras con agrado. En una publicación en X (antes Twitter), la escritora aseguró que sus sentimientos hacia su "antigua amiga" han cambiado. "Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", escribió, cuestionando la posición de la actriz frente al debate público y la seguridad personal de la autora.

Rowling hizo referencia a un momento específico como "punto de inflexión": los BAFTA de 2022, cuando Watson dijo estar "aquí para TODAS las brujas", una aparente indirecta hacia la autora. Según Rowling, ese gesto público, seguido de una escueta nota de disculpa, la hirió profundamente. "Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad".

La escritora también criticó el privilegio y la desconexión que, en su opinión, Watson tiene respecto a las preocupaciones de las mujeres que no viven con fama o riqueza. Recordó su propia experiencia de pobreza mientras escribía la saga y señaló que su activismo se centra en la defensa de espacios exclusivos para mujeres.

Además, Rowling cuestionó la autenticidad de la reciente muestra de afecto de Watson, sugiriendo que su cambio de tono podría deberse a un cambio en la opinión pública. "Sospecho que ha adoptado [esa postura] porque condenarme ya no está tan de moda como antes", afirmó.

Aunque Watson no ha respondido directamente a las nuevas declaraciones, en su entrevista reiteró que sigue valorando la relación que tuvo con la autora, a quien llamó "Jo", y dijo que no puede cancelarla ni negar lo que significó en su vida: "Simplemente no sé qué más hacer que mantener estas dos cosas aparentemente incompatibles juntas al mismo tiempo".

Mientras tanto, el cruce entre dos figuras clave del universo Harry Potter continúa revelando las profundas divisiones que genera el debate sobre la identidad de género, incluso entre quienes compartieron una misma historia.