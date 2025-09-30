Noé Nuncio influencer confiesa abuso infantil en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA – Noé Nuncio, un creador de contenido y emprendedor originario de Saltillo, causó una conmoción en redes sociales tras publicar un video en el que confesó haber cometido un acto de abuso sexual infantil contra integrantes de su familia cuando él tenía 11 años. Nuncio aseguró que decidió hacer pública la grave declaración para evitar ser víctima de una extorsión.

El video, que fue eliminado a las pocas horas de su publicación, generó una ola de reacciones en la comunidad digital. En su testimonio, Noé Nuncio explicó que una persona lo estaba amenazando con revelar el hecho y que optó por contar su versión de manera directa antes de ceder a las exigencias del extorsionador.

Extorsión como detonante y antecedentes familiares

Durante su confesión, el influencer saltillense reconoció la gravedad de sus acciones, pero también señaló que su infancia estuvo marcada por un entorno familiar con problemas de drogadicción. Mencionó que, tras el abuso, fue separado de sus hermanas y que el caso fue atendido en su momento por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Tras eliminar el video, Nuncio emitió un mensaje en sus redes sociales, reconociendo la gravedad de lo sucedido y señalando que está siendo asesorado legalmente para enfrentar las consecuencias. El creador de contenido, conocido por su emprendimiento de venta de fresas con crema, afirmó que estaba dispuesto a asumir las repercusiones, a pesar de que esto afectaría su imagen pública y sus negocios.

Delitos sexuales son imprescriptibles en Coahuila

El caso ha generado atención por las implicaciones legales. De acuerdo con la legislación vigente en Coahuila, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Esto significa que pueden ser denunciados en cualquier momento, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometieron los hechos. La Fiscalía de Coahuila deberá tomar conocimiento de la situación para determinar si se abre una nueva investigación penal basada en la confesión pública de Noé Nuncio.