Ángela Aguilar se muestra vulnerable en entrevista para Apple Music

En un momento cargado de controversia y atención mediática, Ángela Aguilar reapareció en una entrevista para Apple Music, donde mostró una faceta vulnerable y reflexiva. Apenas unas horas después de que Christian Nodal hablara públicamente sobre su relación con ella y su ruptura con Cazzu, la joven cantante se quebró al hablar de los retos que enfrentan las mujeres en el mundo artístico.

Durante la conversación, la intérprete de 20 años compartió su sentir sobre cómo la industria y la sociedad tienden a centrarse más en la vida personal de las artistas que en sus logros profesionales. "Puede hacerte sentir muy sola", dijo con la voz entrecortada, subrayando lo poco que se reconoce el esfuerzo femenino.

Ángela, hija de Pepe Aguilar y heredera de una dinastía musical, fue contundente al expresar su deseo de no usar su plataforma para dañar a otras mujeres, sino para abrir caminos y brindar apoyo. "Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres", afirmó.

La artista también aprovechó el espacio para rendir homenaje a mujeres que la inspiran, como Chavela Vargas, Jenni Rivera, Natalia Lafourcade, entre otras. Según dijo, estas figuras han ayudado a demostrar que las voces femeninas sí importan.

En su mensaje a las nuevas generaciones, Aguilar se dirigió directamente a las jóvenes que buscan abrirse paso en la música: "Estoy orgullosa de ustedes. Las apoyo y tienen a alguien de su lado".

Aunque no abordó de forma directa su relación con Nodal, el contexto de la entrevista generó múltiples interpretaciones entre el público. Muchos vieron en sus palabras una respuesta sutil a la oleada de críticas que ha recibido tras revelarse su vínculo con el cantante sonorense.

Desde su debut a los 13 años, Ángela Aguilar ha forjado una carrera que fusiona el regional mexicano con otros géneros, posicionándose como una de las voces jóvenes más relevantes del país. Ahora, con esta entrevista, también deja claro que su voz va más allá del escenario.