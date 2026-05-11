Ángela Aguilar reaparece en redes y desata polémica tras publicación de Nodal sobre Inti

Ángela Aguilar volvió a captar la atención en redes sociales luego de reaparecer públicamente horas después de que Christian Nodal compartiera imágenes del cuarto que preparó para su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu.

La polémica comenzó cuando el intérprete sonorense publicó un video en Instagram mostrando el espacio decorado para recibir a la menor durante un presunto reencuentro familiar. La habitación destacó por sus detalles personalizados inspirados en elementos mexicanos y tonos rosas, además de referencias al desierto y nopales.

¿Qué generó la publicación de Nodal?

Anteriormente, Nodal había comentado en entrevistas que Ángela Aguilar participó en el diseño del cuarto destinado para Inti. Sin embargo, la publicación provocó diversas reacciones debido al contexto personal que rodea actualmente al cantante, quien mantiene una disputa legal con Cazzu y, según versiones difundidas en redes sociales, tendría varios meses sin convivir con su hija.

Poco después de la publicación del cantante, Ángela Aguilar retomó la actividad en su canal de WhatsApp, donde compartió imágenes y videos de momentos personales junto a Nodal, reuniones familiares, viajes, rutinas de ejercicio y escenas cotidianas.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar en redes sociales?

La cantante también volvió a publicar en Instagram mediante un carrusel de fotografías que incluyó imágenes desde su casa en Zacatecas, vuelos privados, arreglos florales y paquetes relacionados con el nuevo material musical de Nodal. Entre las imágenes también apareció una fotografía tomada de la mano del cantante.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre sus seguidores fue el mensaje que acompañó la publicación, ya que Aguilar utilizó únicamente emojis, incluyendo corazones, caballos y una figura que algunos usuarios interpretaron como un ángel bebé.

La reaparición de la artista y el momento en que ocurrieron las publicaciones generaron múltiples interpretaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de una muestra de apoyo hacia Nodal, otros señalaron que podría ser una respuesta indirecta a las críticas surgidas alrededor de la relación de la pareja y la convivencia con Inti.