Vadhir Derbez rechaza acusaciones y denuncia presunta red de extorsión

Vadhir Derbez negó las acusaciones de presunta violación presentadas en su contra y aseguró que detrás del caso existe un intento de extorsión relacionado con una supuesta red delictiva que le habría exigido dinero para evitar consecuencias legales.

La denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años identificada con las iniciales "S.E.S.", quien participó durante cuatro días en la grabación de un video musical realizado en la Casa Volopapilio, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México.

Según la declaración incluida en la carpeta de investigación, la joven afirmó que el último día del rodaje Vadhir la invitó a su camerino y, una vez a solas, ocurrió un contacto físico que ella calificó como no consensuado. Tras los hechos, aseguró que abandonó el lugar, pidió apoyo a su agencia y acudió ante las autoridades para presentar la denuncia y realizarse estudios médicos y psicológicos.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el hijo de Eugenio Derbez rechazó categóricamente los señalamientos y afirmó que cuenta con pruebas y testigos que demostrarían su inocencia. "Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió", declaró el cantante, quien además sostuvo que nunca permaneció solo con la modelo debido a que siempre estuvo acompañado por integrantes de su producción.

Su abogado, Enrique González Casanova, indicó que el equipo legal posee videos de la grabación, registros del personal y grabaciones realizadas con teléfonos celulares que, según dijo, contradicen la versión presentada en la denuncia.

La defensa también afirmó que conocieron la existencia del caso a través de mensajes enviados por distintos números telefónicos y redes sociales, en los que supuestamente le solicitaban dinero a Vadhir Derbez para evitar una orden de aprehensión.

De acuerdo con el litigante, las personas involucradas le exigieron 350 mil dólares a cambio de detener el proceso judicial y, en algunos mensajes, incluso le sugirieron pedir apoyo económico a su padre, Eugenio Derbez.

Además, el abogado aseguró que ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y preparan otra acción legal por extorsión en la Ciudad de México, al considerar que podría existir una red dedicada a afectar a artistas y empresarios mediante este tipo de prácticas.

Pese a las versiones difundidas en redes sociales sobre una presunta orden de aprehensión contra el cantante, su defensa aseguró que hasta ahora no existe ninguna notificación oficial emitida por autoridades judiciales.

Mientras tanto, la carpeta de investigación continúa abierta y las autoridades seguirán con las diligencias correspondientes relacionadas con la denuncia presentada por la joven modelo.