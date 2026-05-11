Maluma sorprende en el Día de las Madres: viene en camino su segundo bebé

El cantante colombiano Maluma volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por segunda ocasión. La noticia fue revelada este 10 de mayo, en medio de las celebraciones por el Día de las Madres, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió tendencia.

Maluma comparte la noticia en redes sociales

El intérprete compartió una fotografía familiar en Instagram donde aparece junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija Paris. En la imagen, la pequeña aparece besando el vientre de su madre, mientras el artista también posa junto al abdomen de su pareja, confirmando así la llegada de un nuevo bebé.

La publicación llamó la atención porque el cantante decidió mantener el anuncio de forma discreta. No escribió un mensaje extenso y únicamente acompañó la fotografía con un corazón azul, detalle que desató especulaciones entre sus seguidores sobre el posible sexo del bebé.

Reacciones a la noticia de Maluma

Fue en marzo de 2024 cuando el colombiano debutó como padre con el nacimiento de Paris, etapa que ha mostrado ocasionalmente en redes sociales con imágenes de su vida familiar.

Entre las reacciones destacó la del también cantante J Balvin, quien celebró la noticia dejando varios corazones en la publicación del artista.

Hasta el momento, Maluma no ha dado más detalles sobre el embarazo ni sobre el tiempo de gestación de Susana Gómez.