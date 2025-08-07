Influencer Wendy Guevara y Las Perdidas víctimas de asalto en Guanajuato

Wendy Guevara relata violento asalto sufrido junto a Las Perdidas en carretera a León

La influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que fue víctima de un asalto violento mientras viajaba hacia León, Guanajuato, acompañada de sus amigas Paola Suárez y Vanessa "Labios 4K", integrantes del colectivo Las Perdidas. Durante el ataque, las tres fueron golpeadas y despojadas de celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.

En una entrevista con Adela Micha, Wendy ofreció detalles del momento que vivieron, visiblemente afectada por lo ocurrido. Relató que los agresores las amenazaron e intimidaron para obligarlas a desbloquear sus dispositivos móviles. En un inicio, optaron por minimizar públicamente el hecho, diciendo que solo les habían robado los teléfonos, pero finalmente decidieron contar lo que realmente sucedió.

"Nosotras no quisimos decir nada al principio. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero también nos golpearon y nos robaron dinero", confesó Wendy, quien agregó que, tras el asalto, buscaron resguardo en casa de sus padres para recuperarse emocionalmente.

Según su testimonio, los delincuentes no solo las agredieron físicamente, sino que también accedieron a sus datos personales y bancarios desde los teléfonos desbloqueados. Wendy explicó que los ladrones identificaron los montos en sus cuentas, incluyendo pagos próximos relacionados con sus compromisos profesionales, y se llevaron lo que encontraron.

"Me dijeron: ´Desbloquea tu celular y pon tu NIP´, lo apuntaban todo. Vieron cuánto tenía y fue lo que les di", relató Guevara. Además, mencionó que durante el atraco fueron objeto de insultos y manipulación psicológica, lo que aumentó el nivel de angustia y vulnerabilidad que sintieron.

"Te sientes acorralada en un rincón... no sabes los días que he vivido", concluyó la influencer, dejando en claro el impacto emocional que ha tenido el incidente.