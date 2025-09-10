Influencer Vanessa 4K detenida en operativo policial en León

Arrestan a Vanessa 4K en León; transmitió en vivo y denuncia haber sido víctima de transfobia por parte de policías municipales

León, Guanajuato — 9 de septiembre de 2025.

Durante la madrugada del lunes, la influencer y creadora de contenido Vanessa 4K (@vanessavazquez4k) fue detenida por elementos de la policía municipal en la ciudad de León, en un operativo que rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a que la propia afectada lo transmitió en vivo a través de TikTok.

En la transmisión en tiempo real, Vanessa denunció que fue víctima de una detención arbitraria y de tratos discriminatorios por parte de los oficiales, quienes presuntamente se negaron a respetar su identidad de género y utilizaron lenguaje inapropiado durante la intervención.

"Esto es transfobia", dijo durante el en vivo

Vanessa, una mujer trans reconocida por su activismo en plataformas digitales, relató que fue obligada a bajar de su automóvil sin que se le informara claramente el motivo de la detención. En el video se le observa visiblemente afectada mientras cuestiona a los oficiales por su actuar.

"Me están tratando como hombre, aunque ya les dije que soy mujer. No me dicen por qué me están deteniendo. Esto es transfobia", expresó ante cientos de usuarios conectados en vivo.

La transmisión fue seguida por una audiencia en crecimiento, generando una ola de solidaridad en redes sociales, donde internautas compartieron fragmentos del video y exigieron respeto a los derechos humanos.

?? Denuncias por trato discriminatorio

En su relato, Vanessa afirmó que los oficiales se burlaron de su identidad de género y que, pese a identificarse como mujer trans, insistieron en hablarle en masculino, además de presuntamente realizar comentarios despectivos.

Dichos actos, de confirmarse, podrían constituir una violación al marco jurídico nacional que reconoce la identidad de género como un derecho humano protegido por diversas leyes y tratados internacionales firmados por México.

Reacción en redes y exigencia de una postura oficial

El caso ha generado amplio debate en plataformas digitales, donde el nombre de Vanessa 4K se volvió tendencia, acompañado de etiquetas como #JusticiaParaVanessa y #AltoALaTransfobia, así como llamados a las autoridades de León para que se pronuncien al respecto.

Diversas personas usuarias, activistas y colectivos LGBTIQ+ han exigido que se esclarezca lo sucedido y que se sancione cualquier conducta que implique discriminación por identidad de género dentro de cuerpos de seguridad pública.

? ¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, ni el Gobierno Municipal de León ni la Secretaría de Seguridad Pública han emitido una postura oficial sobre el incidente, ni se ha confirmado si se abrirá una investigación interna por la actuación de los policías que aparecen en la grabación.

Asimismo, se desconoce si Vanessa fue puesta a disposición del Ministerio Público o si fue liberada tras la detención.

Llamado a la acción

Colectivos de derechos humanos han instado a las autoridades a garantizar el respeto a la identidad de género durante cualquier tipo de procedimiento policial, subrayando que el trato digno y sin discriminación es un principio constitucional y legalmente obligatorio.