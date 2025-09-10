Bad Bunny lidera los premios Billboard Latin Music Awards 2025 con 27 nominaciones

Bad Bunny lidera los Billboard Latin Music Awards 2025 con 27 nominaciones: conoce la lista completa de nominados

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025 — Los Billboard Latin Music Awards 2025 ya tienen lista de nominados, y el gran protagonista es, sin lugar a dudas, Bad Bunny, quien arrasó con un impresionante total de 27 nominaciones, consolidando así su estatus como uno de los máximos referentes de la música latina a nivel mundial.

La ceremonia, que reconoce lo mejor de la música latina en múltiples géneros y categorías basándose en el rendimiento comercial (ventas, streaming, difusión radial y redes sociales), se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre de 2025.

El puertorriqueño de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, competirá en categorías que abarcan desde Artista del Año hasta Canción del Año, incluyendo numerosas menciones por sus éxitos más recientes como "Baile Inolvidable", "DTMF" y "Nuevayol".

Principales nominaciones de Bad Bunny:

Artista del Año

Global 200 Artista Latino del Año

"Hot Latin Song" Canción del Año (con tres canciones nominadas)

Canción del Año, Streaming

Canción del Año, Ventas

Álbum Latin Rhythm del Año – Debí Tirar Más Fotos

Compositor del Año

Productor del Año

Además, Bad Bunny domina en las categorías de Latin Rhythm, Tropical, y Pop, lo que refleja la versatilidad de su propuesta musical.

Otros artistas destacados entre los nominados:

Peso Pluma, Tito Double P y Rauw Alejandro también se posicionan como favoritos, con múltiples menciones en las categorías más importantes.

Karol G resalta como la figura femenina más nominada del año.

Artistas como Fuerza Regida, Grupo Frontera y Netón Vega dominan en el rubro de Regional Mexicano.

En el pop latino, nombres consolidados como Shakira, Luis Fonsi, Enrique Iglesias y Morat se disputan el protagonismo.

Artistas crossover como Bruno Mars, benny blanco, ROSÉ y Ty Dolla $ign también figuran entre los nominados.

Algunas categorías clave y sus nominados:

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Canción del Año, "Hot Latin Songs"

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

Bad Bunny – "DTMF"

Bad Bunny – "EOO"

Bad Bunny – "Nuevayol"

Óscar Maydon & Fuerza Regida – "Tu Boda"

Álbum del Año, Top Latin Albums

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Peso Pluma – Éxodo

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Tito Double P – Incómodo

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

¿Cuándo y dónde ver los premios?

La entrega de los Billboard Latin Music Awards 2025 se celebrará el jueves 23 de octubre en una ceremonia que será transmitida en vivo por Telemundo (Estados Unidos) y a través de diversas plataformas digitales y de streaming a nivel internacional.

Lista completa de nominados

Dado que el evento abarca más de 50 categorías, puedes consultar el listado completo de nominados por categoría a continuación:

Ver lista completa de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025

¿Cómo se eligen los ganadores?

A diferencia de otros premios musicales, los Billboard Latin Music Awards se basan exclusivamente en datos recopilados por Luminate (anteriormente Nielsen Music) durante el período de elegibilidad, que va de agosto de 2024 a julio de 2025. Se toman en cuenta:

Reproducciones en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, etc.)

Ventas digitales y físicas

Emisiones en radio

Interacciones en redes sociales