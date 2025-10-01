Poncho De Nigris acusa a Wendy Guevara de perder autenticidad en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO – La relación entre las dos figuras más populares de La Casa de los Famosos, Poncho De Nigris y Wendy Guevara, se ha fracturado públicamente. El influencer regiomontano acusó a la ganadora de la primera temporada de haberse "vendido" a la producción del reality show y de haber perdido la autenticidad que la llevó al estrellato. El fuerte encontronazo se dio durante el pódcast Cómplices del Desmadre, conducido por la misma Wendy y Nicola Porcella.

Poncho De Nigris, quien fue invitado al pódcast, no dudó en expresar su opinión sobre la actual temporada de LCDLF. Sin embargo, la plática dio un giro cuando apuntó directamente a su amiga, quien en esta edición asumió un nuevo rol como conductora en las galas. De Nigris aseguró que el nuevo puesto había comprometido su esencia.

La acusación de "traición" y la defensa de la autenticidad

Las palabras de Poncho De Nigris fueron contundentes: "Tú siendo mi amiga, la ganadora, la estrella icónica de La Casa de los Famosos, la que pudo haber quedado como la reina de todas las temporadas... ahora me parece que te vendiste". El empresario regiomontano comparó su postura con la de Wendy, señalando que él se mantuvo firme ante la producción cuando fue invitado a la segunda temporada y no permitió ser manipulado.

La acusación de manipulación en LCDLF ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios han coincidido con Poncho, argumentando que la "Wendy auténtica" que conquistó a la audiencia ya no es la misma en su papel de conductora. Otros, por el contrario, han salido en defensa de la ganadora, asegurando que su esencia sigue siendo genuina a pesar de sus nuevos compromisos profesionales.

Un fenómeno que trasciende la pantalla

Este enfrentamiento mediático entre Poncho De Nigris y Wendy Guevara subraya cómo La Casa de los Famosos México sigue siendo un fenómeno que trasciende la televisión, con sus polémicas extendiéndose al showbiz digital. La confrontación se suma a otros escándalos recientes que han rodeado a la producción, manteniendo al reality en el centro de la conversación pública.