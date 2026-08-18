Autopsia de Hayden Panettiere descarta traumatismos: autoridades aún investigan su muerte

Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus participaciones en producciones como ´Malcom el de enmedio´, ´Heroes´ y ´Nashville´, murió a los 36 años el domingo 16 de agosto.

La intérprete fue localizada inconsciente dentro de una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, donde permanecía temporalmente. Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir una llamada al 911 en la que se solicitaba asistencia. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla. La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Detalles confirmados

Un día después, el lunes 17 de agosto, se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia. De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Greenville, el procedimiento se realizó ese mismo día y no mostró señales de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento.

Las autoridades precisaron que la investigación continúa abierta y que todavía no existen más detalles disponibles. Por ello, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte de la actriz.

La oficina forense también confirmó la identidad de la fallecida como Hayden (Lesly) Panettiere, de 36 años y originaria de California, quien fue encontrada inconsciente en la residencia donde se encontraba temporalmente.

Resultados de la autopsia

En las primeras versiones sobre el caso surgió la posibilidad de una sobredosis, después de que la llamada al 911 hiciera referencia a un aparente paro cardiaco. Además, TMZ reportó que en la vivienda fue encontrado Narcan, un medicamento empleado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que el medicamento haya sido administrado a Panettiere, por lo que esta hipótesis no puede considerarse como la causa de su fallecimiento. Las autoridades deberán esperar los resultados de estudios adicionales realizados al cuerpo antes de establecer una conclusión oficial.

Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Claire Bennet en ´Heroes´ y posteriormente protagonizó ´Nashville´, serie en la que interpretó a Juliette Barnes. En cine formó parte de películas como ´Remember the Titans´, ´Ice Princess´, ´I Love You, Beth Cooper´ y ´Scream 4´.

La investigación permanece en curso mientras los forenses esperan contar con los resultados necesarios para determinar oficialmente las circunstancias de su muerte.