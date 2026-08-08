Árbitra Katia Itzel García entra al grupo de "Los 50 más bellos" de 2026

Katia Itzel García sumó un nuevo reconocimiento fuera de las canchas al aparecer en la lista de "Los 50 más bellos" de 2026 publicada por People en Español.

La árbitra mexicana forma parte de una selección que reúne a figuras destacadas de distintos ámbitos, entre ellos música, cine, televisión, artes y deporte. En el listado también aparecen nombres como Belinda e Isaac del Toro.

Katia Itzel García en el Top 5 deportivo

Dentro del Top 5 de la categoría deportiva, García ocupa el cuarto puesto, por detrás de Karim López, Isaac del Toro y Fernando Mendoza. El quinto lugar corresponde al futbolista español Lamine Yamal.

Un reconocimiento más allá del arbitraje

La publicación destacó la trayectoria de Katia Itzel García y su participación en el futbol internacional. Entre los aspectos señalados se encuentra su presencia en un partido del Mundial entre Países Bajos y Túnez, experiencia que la convirtió en la primera árbitra latinoamericana y la tercera mujer en impartir justicia en un encuentro de una Copa del Mundo.

García recordó aquel momento como una experiencia especial y difícil de creer, al encontrarse en el centro del campo a punto de dirigir un partido mundialista.

Además de su carrera en el arbitraje, la mexicana es estudiante de derecho y licenciada en ciencias políticas. Su acercamiento al futbol estuvo marcado por una tradición familiar y terminó encontrando en el arbitraje una profesión que, según sus propias palabras, le ha permitido viajar, conocer diferentes culturas y personas, además de buscar una mejora constante.

La preparación detrás de cada partido

La árbitra también habló sobre la presión que implica su profesión y las críticas que pueden surgir a partir de sus decisiones durante los encuentros.

Para afrontar esa exigencia, García explicó que ha establecido rutinas específicas desde que recibe una designación hasta los momentos previos al partido. Su preparación contempla aspectos relacionados con lo que hace, lo que come y lo que piensa, además de establecer objetivos para cada encuentro y anotarlos para tenerlos presentes antes de entrar al terreno de juego.

De acuerdo con la publicación, estas rutinas y otros ejercicios le han servido como herramientas para enfrentar los desafíos propios del arbitraje.

Así, Katia Itzel García aparece en una lista que reúne a personalidades destacadas de diferentes campos y comparte espacio dentro del ámbito deportivo con figuras como Isaac del Toro y Lamine Yamal.