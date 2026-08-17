Fallece la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus participaciones en las series Héroes y Nashville, murió a los 36 años, informó su familia. La noticia provocó una fuerte reacción entre figuras del entretenimiento y sus seguidores.

Su padre, Skip Panettiere, comunicó el fallecimiento y recordó a su hija como una persona llena de energía, amor y alegría. La familia pidió privacidad mientras atraviesa el duelo por la pérdida.

Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido confirmada. La investigación continúa abierta y no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La familia pide privacidad

Panettiere tuvo contacto con la actuación desde muy pequeña. A los cuatro años formó parte de One Life to Live, dando sus primeros pasos en la televisión estadounidense.

Su incursión en el cine llegó posteriormente con A Bug's Life, producción animada de Pixar en la que prestó su voz al personaje de Dot. Más adelante participó junto a Denzel Washington en Remember the Titans, película que ayudó a ampliar su reconocimiento.

Entre 2006 y 2010 alcanzó gran popularidad gracias a Héroes, donde interpretó a Claire Bennet, una joven con la capacidad de regenerarse. El personaje se convirtió en uno de los papeles más recordados de su trayectoria.

Impacto en la industria del entretenimiento

También protagonizó Bring It On: All or Nothing, cinta de 2006 en la que dio vida a Britney Allen, una porrista que debe adaptarse a una nueva escuela y competir contra su antiguo equipo.

´Nashville´ consolidó su fama. Otro de los trabajos más importantes de Panettiere fue Nashville, serie en la que interpretó a la cantante de música country Juliette Barnes. Permaneció en la producción durante seis temporadas, entre 2012 y 2018.

Su actuación le valió dos nominaciones a los Golden Globe y, además de su faceta como actriz, logró colocar 11 canciones en la lista Billboard de música country.

Su trayectoria también incluyó participaciones en la franquicia Scream.

Reflexiones sobre su vida

Su última etapa estuvo marcada por sus memorias. En 2026, Panettiere publicó la autobiografía This Is Me: A Reckoning, obra en la que habló de diferentes experiencias personales y de las dificultades que enfrentó después de crecer dentro de la industria del entretenimiento.

El libro abordó temas como la depresión posparto, la adicción, la recuperación, el trauma, la violencia doméstica y la pérdida.

La noticia de su muerte generó mensajes de tristeza entre compañeros de profesión y seguidores. Actrices como Selma Blair y Melissa Barrera expresaron públicamente su pesar, mientras que SAG-AFTRA también dedicó un mensaje a la intérprete y a su familia.

Panettiere deja a su hija, Kaya, quien nació de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.