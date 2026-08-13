Verónica Castro acompaña con tanque de oxígeno a Cristian Castro en su graduación

Cristian Castro celebró este miércoles 12 de agosto la conclusión de sus estudios de preparatoria y recibió su diploma de bachillerato durante una ceremonia de PrepaW. El cantante logró terminar su formación académica a los 51 años, después de haber interrumpido sus estudios durante su juventud para dedicarse a su carrera musical.

El acto comenzó a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Para la ocasión, Cristian Castro acudió vestido con un traje negro y fue reconocido por la institución como Graduado de Honor. La ceremonia también contempló la presencia de seguidores del intérprete y alumnos del plantel.

La llegada de Verónica Castro

Uno de los momentos destacados fue la llegada de su madre, Verónica Castro, quien acudió para acompañarlo en este logro y necesitó apoyarse en un tanque de oxígeno. La actriz y conductora también ofreció algunas palabras a la prensa y destacó la importancia de continuar con los estudios.

Verónica Castro señaló que "estudiar es la única manera de salir adelante" y adelantó que la familia prepararía una cena para celebrar el logro de su hijo. También recordó que regresar a los estudios durante la adultez puede ser complicado, pues ella misma vivió una experiencia similar mientras desarrollaba su carrera artística.

Cristian Castro cursó el bachillerato a distancia mediante PrepaW y completó el programa en aproximadamente dos años y medio. Su regreso a las aulas ocurrió en la adultez, luego de haber dejado la preparatoria cuando era joven para concentrarse en la música.

Reconocimiento de Pati Chapoy

Pati Chapoy también estuvo presente en la ceremonia, quien consideró que la decisión de Cristian Castro de retomar sus estudios representa un ejemplo.

Chapoy destacó que el cantante haya decidido concluir la preparatoria pese a su trayectoria profesional y a la edad en la que retomó su formación académica.

Por su parte, PrepaW había anunciado previamente que Cristian Castro sería distinguido como Graduado de Honor y que participaría en la ceremonia de graduación.

Cristian Castro y la UNAM

Tras concluir la preparatoria, Cristian Castro manifestó su intención de continuar estudiando en la UNAM. Sin embargo, el cantante afirmó que tendría pase directo a la universidad debido a la relación de PrepaW con la institución.

PrepaW aclaró posteriormente que esa posibilidad no existe. La escuela explicó que es una preparatoria privada avalada por la UNAM, pero que esto no significa que sus egresados obtengan automáticamente un lugar en alguna licenciatura de la universidad.

El Pase Reglamentado corresponde a quienes concluyen el bachillerato en los planteles oficiales de la UNAM: el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria. Por ello, si Cristian Castro desea estudiar una licenciatura en la institución, tendrá que cumplir con los requisitos generales de ingreso.