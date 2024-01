Autoridades ya resguardan a la esposa de El Mimoso; Ya investigan caso de violencia

Desde el nco de esta semana, María Elena Delfín, esposa de Luis Antonio López ´El Mimoso´ a estado en el ojo público, debido a que está denunció al ex integrante de El Recodo por agresión física y mental. Ahora, las autoridades dieron a conocer que María Elena ya está protegida por el estado y se llevan a cabo una investigación.

Por medio de un video de Instagram, María Elena denuncio que esta ya había denunciado en dos ocasiones distintas a El mimoso, pero hasta ahora, no había tenido respuesta de las autoridades de Monterrey.

Por medio de una entrevista con el programa Hoy, María Elena habló sobre cómo fue el maltrato que recibió por parte del cantante.

"Sí sucedió el apartarme de los brazos, aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando; no midió su fuerza, definitivamente no midió su fuerza y el ahorcarme sin querer... o sea, al grado de decirme: ´No me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir´", dijo.

Y reveló que las agresiones habrían comenzado cuando ´El Mimoso´ volvió a consumir bebidas alcohólicas: "El nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, de antes de recaer. Él sabe que no me merezco la manera en la que está terminando las cosas y pues que me deje de violentar".

Cabe recordar que en octubre de 2023, ´El Mimoso´ preocupó a sus fans por su comportamiento en un show. Y es que aparentemente se encontraba en estado inconveniente.