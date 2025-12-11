Bad Bunny cae en su concierto en Ciudad de México: el público no se detiene

Bad Bunny arrancó su serie de presentaciones en el país con un incidente que se volvió viral en redes sociales: una caída en el escenario durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, como parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El percance ocurrió frente a más de 60,000 asistentes mientras el superestrella del género urbano recorría una de las estructuras principales del show, conocida popularmente como "La Casita". El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, resbaló al caminar sobre el techo de esta plataforma, cayendo sentado en la superficie.

A pesar de la caída, que fue captada en video desde múltiples ángulos y se difundió rápidamente en plataformas digitales, el "Conejo Malo" se levantó sin aparentes lesiones y continuó con la presentación de forma inmediata. La reacción del público fue clave, ya que mantuvieron la ovación y la energía del espectáculo, asegurando que el ritmo de la noche no se perdiera.

Detalles confirmados sobre el concierto

Una vez de pie, Bad Bunny retomó la dinámica del concierto y animó a la audiencia a levantar las manos. Este manejo del imprevisto permitió que el resbalón quedara como un momento anecdótico en el marco de una noche que, a pesar del susto, se desarrolló con normalidad. El equipo del artista confirmó que no se reportaron lesiones ni complicaciones posteriores al incidente.

El concierto en el Estadio GNP Seguros es el primero de varios que el cantante puertorriqueño ofrecerá en la capital mexicana, generando gran expectación no solo por su performance, sino también por los posibles invitados sorpresa. Se especula en redes sociales sobre colaboraciones inesperadas en "La Casita", manejándose nombres como el de J Balvin, y artistas con feats recientes como Natanael Cano, Julieta Venegas y Grupo Frontera.

Impacto en la comunidad musical

A pesar del tropiezo, el inicio de la gira de Bad Bunny en CDMX reafirma su popularidad masiva en México y mantiene la conversación en torno a su innovador formato escénico y sus posibles performances con invitados del género urbano y regional mexicano.