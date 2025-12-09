Fátima Bosch se retira de entrevista en Telemundo tras preguntas incómodas

Fátima Bosch, la actual Miss Universo, finalizó abruptamente una entrevista con un programa de Telemundo después de ser confrontada con una serie de preguntas incómodas relacionadas con la transparencia del certamen y los recientes conflictos legales que rodean a la organización.

La conversación, que se desarrollaba con normalidad, cambió de tono cuando los conductores empezaron a indagar sobre los problemas de visado que enfrentaron algunas concursantes. A pesar de que la pregunta no fue concluida, Bosch mostró una clara incomodidad, respondiendo que no estaba al tanto de los detalles de las reglas aplicadas ese año. Enfatizó, no obstante, que en su opinión, todas las participantes deberían tener las mismas oportunidades, aunque recordó que el concurso opera como una empresa con sus propios criterios internos.

Fátima Bosch enfrenta preguntas sobre conflictos legales en Miss Universo.

La tensión escaló cuando los panelistas abordaron la demanda legal interpuesta por Nawat Itsaragrisil contra la organización Miss Universo. Bosch se distanció inmediatamente del tema, asegurando que ella no estaba personalmente demandada y que prefería no hacer comentarios al respecto.

Los presentadores también cuestionaron a la reina de belleza sobre un aparente alejamiento de las funciones tradicionales de su título. Ella replicó que se mantiene enfocada en lo que considera prioritario: la representación de las mujeres del mundo. Afirmó que, si bien está consciente de la existencia de polémicas en la conversación pública, prefiere concentrarse en responsabilidades que considera más sustanciales que la difamación.

La Miss Universo se muestra incómoda ante cuestionamientos sobre visados.

La acumulación de preguntas sensibles provocó que Fátima Bosch tomara la decisión de retirarse del set de televisión. Minutos después del incidente, su equipo de trabajo comunicó la suspensión temporal de las actividades de prensa que la Miss Universo tenía programadas, evidenciando el impacto del tenso encuentro. Este suceso pone de manifiesto la creciente presión mediática sobre las figuras públicas de los concursos de belleza respecto a las controversias internas del certamen.