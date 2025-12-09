Fátima Bosch se retira de un programa tras tensa entrevista y salen a la luz detalles fuera de cámaras

Fátima Bosch continúa en medio de la controversia. Después de una coronación marcada por enfrentamientos previos con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, y por una investigación derivada de una denuncia por presunta difamación, la mexicana vuelve a acaparar titulares al retirarse de un programa de televisión ante una entrevista que consideró incómoda.

Videos difundidos en redes sociales muestran que, durante su aparición en el programa “Pica y se extiende”, Bosch fue interrogada sobre los conflictos recientes relacionados con su título, las visas de las concursantes y la salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, accidentada durante el certamen. Molesta por la insistencia en temas polémicos, cuestionó el enfoque de la entrevista al señalar que nadie le preguntaba sobre su labor actual como Miss Universo ni sobre las causas que pretende impulsar.

¿Qué ocurrió en el programa 'Pica y se extiende'?

Tras su salida, los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan revelaron que Bosch abandonó el foro sin concluir las secciones previstas. Adyan explicó que, fuera de cámaras, la mexicana reconoció que su padre está manejando legalmente el caso de la demanda presentada por Itsaragrisil, confirmando que esta sí existe.

Los presentadores también relataron que la modelo rechazó el transporte dispuesto por la producción y optó por retirarse en un servicio de aplicación. Además, no participó en la celebración con mariachis que el equipo había preparado, argumentando que “no tenía nada que celebrar”.

Reacciones de los conductores del programa

Según los conductores, se enteraron de su partida solo cuando la producción les informó que Bosch ya no estaría presente en el evento planeado. Hasta ahora, la Miss Universo no ha emitido ninguna respuesta pública sobre lo ocurrido.