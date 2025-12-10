Bad Bunny desata furor al aparecer en la Arena México antes de iniciar su gira

La emoción por la llegada de Bad Bunny a México creció aún más después de que el cantante puertorriqueño hiciera una aparición inesperada en la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre. Antes de arrancar su serie de ocho conciertos en la capital, el intérprete decidió darse una vuelta por la casa del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), encendiendo al público durante la función del martes 9 de diciembre de 2025.

El artista, quien atraviesa un gran momento tras el éxito de su álbum Debí Tirar Más Fotos, acudió al recinto luciendo una máscara del legendario luchador Místico, también llamado el "Rey de Plata y Oro". Aunque intentó pasar desapercibido, su presencia no tardó en llamar la atención de los asistentes, quienes de inmediato lo reconocieron pese a su intento de mantener el anonimato.

¿Cómo ocurrió la aparición de Bad Bunny en Arena México?

La relación de Bad Bunny con la lucha libre es bien conocida. Además de ser fan declarado del deporte espectáculo, ha participado en varias funciones de la WWE, incluyendo apariciones estelares en eventos como WrestleMania, donde sorprendió por su desempeño en el ring.

Detalles confirmados sobre la gira de Bad Bunny

Su regreso a México como parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025 le brindó la oportunidad perfecta para reconectar con la Lucha Libre Mexicana, considerada una de las más vibrantes y espectaculares del mundo. El cantante iniciará su serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, reafirmando su impacto global sin dejar de lado sus pasiones fuera del escenario.