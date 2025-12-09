Marianne Gonzaga exige justicia familiar por la custodia de Emma

La creadora de contenido e influencer de 18 años, Marianne Gonzaga, ha iniciado un movimiento en redes sociales para exigir justicia familiar y recuperar la custodia de su hija Emma, de solo un año. La joven denuncia ser víctima de violencia vicaria y acusa a la familia de su expareja de manipular el proceso judicial con el objetivo de separarla de la menor. El caso ha ganado rápida tracción en plataformas digitales, centrado en presuntas irregularidades dentro del sistema judicial mexicano.

¿Qué denuncia Marianne Gonzaga?

Gonzaga ha utilizado una nueva cuenta de Instagram, @justiciaparaemmagonzaga, para exponer su versión, señalando al padre de la niña por graves conductas. Entre las acusaciones difundidas se incluyen presunta relación con el narcotráfico, uso de armas de fuego y la comisión de estupro. La influencer busca demostrar que estas alegaciones evidencian la falta de idoneidad del padre para la tutela, contrastándolas con la aparente inacción judicial en el proceso.

Críticas al sistema judicial

Su crítica se extiende al sistema legal, al que reprocha su falta de sensibilidad hacia las mujeres y la ausencia de una perspectiva de género en la revisión del caso de custodia de Emma. Según la joven, "Estamos viendo un sistema que no escucha a las mujeres, que no valora las pruebas y que toma decisiones rápidas y sin fundamento, afectando para siempre la vida de una niña."

Como parte de su defensa, Gonzaga asegura haber completado y aprobado todas las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, las cuales la consideran apta y estable para el cuidado de su hija. Cuestiona públicamente cómo, después de meses de lucha y de recuperar la tutela con pruebas favorables, podría perderla nuevamente en tan corto tiempo. El Caso Gonzaga Emma subraya la tensión entre la justicia familiar y la influencia de las redes sociales en procesos legales sensibles.

Marianne Gonzaga ya había sido centro de atención en meses anteriores tras un altercado reportado con la también figura pública Valentina Gilabert. La joven insiste en que su único objetivo es que el tribunal reexamine su expediente con total imparcialidad, poniendo el bienestar de la niña por encima de cualquier otra consideración.