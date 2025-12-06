Raúl Rocha enfrenta bloqueo de cuentas en México: UIF actúa

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de México congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y actual dueño del certamen Miss Universo.

Este bloqueo es una medida cautelar que ocurre pocos días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera una orden de captura contra el magnate, quien posteriormente pasó a ser testigo protegido de dicha fiscalía.

¿Qué delitos se le imputan a Raúl Rocha?

Rocha Cantú está bajo investigación por su presunta vinculación con graves delitos:

Huachicol y Contrabando: Supuestos vínculos con una red que contrabandeaba combustible robado desde Guatemala, transportándolo a través del río Usumacinta y distribuyéndolo en pipas hacia Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Tráfico de Armas y Droga: También se le acusa de estar involucrado en el tráfico de armas, supuestamente vendidas a grupos del crimen organizado como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

Consecuencias del bloqueo de cuentas en la industria del entretenimiento

El bloqueo de cuentas realizado por la UIF es una medida cautelar y provisional cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Consecuencia Inmediata: Suspensión de cualquier operación financiera. Rocha Cantú no puede realizar depósitos, retiros, transferencias, ni utilizar tarjetas.

Obligación Bancaria: La persona es incluida en una lista de personas bloqueadas, obligando a las instituciones financieras a suspender su relación o servicio.

Escándalos recientes en Miss Universo y su impacto

La noticia se suma a una serie de escándalos recientes en torno a Miss Universo, particularmente tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en la última edición.

Modelos y jueces han señalado públicamente supuestas irregularidades en el certamen. Se rumora que el padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández (alto mando de Pemex), habría sobornado a la organización, la cual es propiedad de Raúl Rocha. Fátima Bosch se ha defendido de las acusaciones, negando la existencia de pruebas que sustenten dichos señalamientos.