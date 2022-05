Bárbara de Regil confiesa que Salma Hayek le pidió una rutina de ejercicio

Además de la actuación, Bárbara de Regil ha sido reconocida por ser una representante del mundo fitness, pues a través de sus redes sociales comparte sus progresos en el mundo del ejercicio, además, que comparte frases emocionales a todos sus seguidores.

Recientemente, a través de una entrevista para el programa ´Ventaneando´, la intérprete de ´Rosario Tijeras´ aseguró que volverá a los cines en la próxima película ´Quiero tu vida´, que estará bajo la producción de la actriz veracruzana Salma Hayek.

Además, de Regil no dudó en contar que Salma le habría pedido una rutina de ejercicios para ella: "No solamente tuve la oportunidad de conocerla, sino que me dijo que le pusiera una rutina, y yo: ´Obvio, invítame y yo estoy ahí cuando quieras llévame a tu casa en Los Ángeles'", declaró con alegría.

En tanto, respecto a la película que hará, mencionó que: "La historia está padrísima, trata de futbol, de un chavo que tiene ahí un giro en su vida y yo soy una narcisista", confesó y aclaró que todavía no hay una fecha de estreno.