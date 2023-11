Batalla legal por la Residencia de Fernando

Después de un prolongado periodo desde el fallecimiento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado confirmó que ha emprendido recientemente acciones legales contra Anna Ferro por no abandonar su residencia, donde convivía con el difunto presentador. La disputa legal tuvo origen cuando la instructora de yoga no se retiró de la propiedad de Ingrid tras el fallecimiento de Fernando. En su momento, la ex presentadora de Venga la Alegría mencionó haber otorgado un plazo considerable a Ferro para desocupar la vivienda, sin embargo, esta no cumplió con ello.

En los últimos meses, Coronado ha intentado establecer comunicación con Anna Ferro para llegar a un acuerdo, pero esta última habría rechazado la posibilidad de dialogar directamente, optando por comunicarse a través de sus abogados. Tras confirmarse que no lograron llegar a un entendimiento mediante sus representantes legales, Ingrid procedió con las acciones legales, tal como lo confirmó durante una reunión con la prensa.

Al ser cuestionada sobre el asunto con la residencia, Coronado afirmó que el tema está "en desarrollo", pero se abstuvo de dar detalles, mencionando que "no puedo profundizar en el tema". Además, agregó que, a pesar de sus intentos, no logró establecer contacto con Anna, por lo que actualmente no tiene más información sobre posibles acontecimientos.

Desde agosto, Ingrid ha dado inicio al proceso legal en contra de la viuda de Fernando del Solar. A través de un notario, se ha emitido una notificación de desalojo, advirtiendo sobre posibles multas en caso de no abandonar la propiedad.

La situación se complicó cuando Anna afirmó públicamente su negativa a desocupar la residencia, argumentando haber vivido allí con Fernando durante su breve matrimonio y refutando la propiedad de Coronado. Sin embargo, Anna se negó a abandonar la vivienda basándose en que un notario no posee la autoridad para emitir dicha notificación, por lo que solicitó a la ex conductora que se adhiriera a un proceso legal y a los deseos de Fernando del Solar para ella.

"Le diría que nos ajustemos al marco legal, que todo se enfoque en el ámbito legal y en lo que Fernando realmente quería, porque ella tiene perfectamente claro lo que él deseaba", comentó Ferro en Ventaneando. Esto se debe a que, según se ha mencionado, el argentino especificó en su testamento que ese departamento sería para su esposa.