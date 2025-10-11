Madre de Belinda se pronuncia tras denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital

Belinda Schüll, madre de la cantante Belinda, habló por primera vez sobre el proceso legal que su hija inició contra el cantante Lupillo Rivera, a quien denunció por presunta violencia digital, tras la divulgación de información íntima sobre una supuesta relación que mantuvieron en 2019.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Schüll fue cuestionada por reporteros sobre el caso y mostró su respaldo hacia su hija. "Totalmente", respondió de forma tajante cuando se le pidió su opinión sobre la importancia de alzar la voz para evitar que más mujeres sean violentadas, especialmente tratándose de una figura pública como Belinda.

El pasado 9 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a favor de la intérprete, luego de que Rivera hiciera declaraciones en distintos medios y en su libro Tragos Amargos sobre su vínculo sentimental con ella, sin su autorización.

Según el despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados, el 2 de octubre fue interpuesta una querella formal en contra del cantante por presunta violencia digital y mediática, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El comunicado del bufete sostiene que las declaraciones del artista representan "violencia de género y una violación a derechos humanos", por lo que se solicitó que se abstenga de continuar emitiendo comentarios sobre la vida privada de la cantante.

Además, se enfatizó que el hecho de que Belinda sea una figura pública no autoriza el uso de su imagen ni la exposición de detalles íntimos sin su consentimiento.