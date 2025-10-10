Dalilah Polanco revela con humor su caída en La Casa de los Famosos

"Sí, me aventé": Dalilah Polanco aclara con humor la polémica de su caída y las muletas en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO – La actriz Dalilah Polanco, quien obtuvo el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, ha roto el silencio sobre uno de los momentos más polémicos de la temporada: la caída que sufrió y el uso de muletas durante varias semanas. Con su característico sentido del humor, la actriz se burló de las teorías que la acusaban de fingir la lesión para ganar votos.

La caída de Dalilah Polanco ocurrió a inicios de septiembre durante una dinámica. A partir de ese momento, la actriz utilizó una férula y muletas hasta la gran final, lo que desató rumores en redes sociales de que su accidente era parte de una "estrategia" para generar empatía y asegurar su lugar.

La confesión: "Me aventé para romperme tres huesos"

Durante su participación en el podcast SinCuenta, la actriz abordó el tema de manera directa, mofándose de la seriedad con la que algunos seguidores tomaron el incidente.

"Sí, me aventé, esa es la respuesta, me aventé. ¿Quieren saber? Me aventé. Siempre dije: ¿Qué se sentirá romperse un hueso? No, tres, ¿para qué uno? Tres. Vamos a ver, ¿si me rompo un hueso me sacan? ¿Con tres huesos rotos me sacarán?", bromeó la actriz, mientras mostraba la férula de su pie.

La aclaración humorística de Dalilah Polanco fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad para manejar las críticas que cuestionaban la veracidad de su lesión.

La millonaria recompensa y la burla a los rumores

A pesar de las acusaciones de haber fingido, la actriz logró llegar a la gran final del reality y asegurar el segundo lugar. La polémica en La Casa de los Famosos México y los rumores de fraude que rodearon varias eliminaciones hicieron que la aclaración de Polanco fuera un momento esperado.

El desparpajo con el que la actriz enfrentó los rumores de que fingía la lesión es una muestra de su carácter. El incidente, que fue uno de los más comentados de la tercera temporada, ahora es recordado por la respuesta sarcástica de Dalilah Polanco, quien ha dejado claro que el dolor fue real, aunque su capacidad para reírse de la situación es genuina.